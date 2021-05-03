Nene exalta entrosamento com Fred e explica mais assistências com o novo posicionamento do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Se na última temporada Nene foi o artilheiro isolado do Fluminense, desta vez o meia lidera outra estatística: a de assistências. Aos 39 anos, ele vem sendo o principal garçom da equipe, especialmente sintonizado com o atacante Fred. Já são cinco passes para gol, além de ter balançado a rede uma vez. Ao site oficial, o camisa 77 explicou o momento que vive e exaltou a parceria com o camisa 9.

- O entrosamento que a gente teve, principalmente eu com Fred, melhorou muito, além do que, na temporada passada, não jogamos tanto juntos. E, por circunstâncias dos jogos, eu estava na fase mais goleadora, digamos assim. E consequentemente dei menos assistências naquela oportunidade. Agora, com a chegada dos atacantes e com o novo posicionamento dos pontas rápidos, comecei a dar mais os passes de gols. Tendo a referência do Fred, com certeza facilita muito - disse o meia.

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Nene e Fred tem 31 partidas juntos pelo Fluminense. São 14 vitórias, 12 empates e cinco derrotas. O meia foi titular em 28 delas, com seis gols, e o centroavante em 25, com 12 gols.