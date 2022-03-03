Nene e Raniel comandam início de temporada do Vasco; confira os números da dupla cruz-maltina

Com um elenco recheado de caras novas, o Vasco garantiu a classificação para as semifinais do Carioca e avançou, com muita dificuldade, para a segunda fase da Copa do Brasil. Em campo, a equipe é regida por uma dupla, que segue inspirada e participou de 75% dos dezesseis gols marcados pelo Cruz-Maltino na temporada, até aqui. Depois de conviver com problemas físicos (trombose após a Covid-19) e passar por desgastes dentro de fora e campo, Raniel chegou ao Vasco cercado de desconfiança. Com muita entrega desde a estreia contra o Volta Redonda, o atacante tem se mostrado feliz e à vontade com a Cruz de Malta no peito.

Logo depois de vestir a camisa, lançou uma brincadeira que caiu no gosto da torcida. Prometeu aos companheiros fazer o pix de R$ 500 para cada um que der assistências para seus gols. E ao completar dois meses no clube, o atacante já balançou a rede em seis oportunidades.

Ao seu lado, um velho conhecido da torcida, que mesmo aos 40 anos mostra o quanto é diferente. Nene dá dinâmica ao meio de campo cruz-maltino e após passar por São Paulo e Fluminense voltou ao clube como líder dentro e fora de campo. Na temporada, o camisa 10 já marcou cinco gols e divide a artilharia do Carioca com Raniel e Gabigol, do Flamengo.

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O meio-campista alcançou a marca de 53 gols e 41 assistências em 154 partidas com a camisa do Gigante da Colina - sendo o segundo maior artilheiro do clube no Século XXI, atrás apenas de Romário, que tem 131. Em 2022, foram quatro passes, que deixaram os companheiros em condições de estufarem a meta adversária - três deles para Raniel.

Com isso, a dupla participou de doze dos dezesseis gols do Vasco na temporada, o que chega a 75%. Zé Ricardo sabe que o time passa por uma reconstrução, mas é inegável o quanto o Vasco depende desses dois jogadores. Em vários triunfos, quando a equipe não atuava bem, ambos decidiram como aconteceu diante da Ferroviária.

O Cruz-Maltino voltou a não ter uma boa atuação como aconteceu no clássico do último sábado. Contudo, no único lance de lucidez do ataque vascaíno, Nene ergueu a cabeça e cruzou, na medida, para Raniel escorar para o fundo da meta de Saulo.

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Falta pouco para o início da Série B, e o clube terá grandes desafios em março, como as semifinais do Estadual e a Juazeirense, pela segunda fase da Copa do Brasil. Antes disso, domingo tem "Clássico dos milhões", e a atuação precisa ser bem diferente. Zé Ricardo sabe que o time precisa de reforços, mas também tem a certeza que Nene e Raniel são essenciais para que o Vasco progrida no ano.

CONFIRA OS NÚMEROS DA DUPLA CRUZ-MALTINA

Vasco: 16 gols na temporada (15 no Carioca e 1 na Copa do Brasil)Raniel: 6 gols na temporadaNene: 5 gols e 4 assistências na temporada - três delas para Raniel