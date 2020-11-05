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futebol

Nenê e Pacheco não treinam com o grupo e devem ser desfalques para o Fluminense

Jogadores estão em transição após deixarem o departamento médico, mas têm pouco tempo até o confronto com o Grêmio, no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 16:01

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:01

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense ainda aguarda para saber se terá o retorno de Nenê e Fernando Pacheco para a partida do próximo domingo, contra o Grêmio, no Maracanã. A dupla já iniciou a transição para o campo após deixar o departamento médico, mas ainda não treinou junto ao restante do grupo. Nesta quinta-feira, os dois seguiram separados do elenco.
O Flu ainda tem duas atividades, sexta e sábado, antes da partida. No entanto, com o pouco tempo, a probabilidade de os dois estarem liberados é baixa. Isso porque o meia e o atacante vinham realizando apenas trabalhos leves nos últimos dias.
Nenê sentiu a coxa esquerda na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, em 25 de outubro, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Já Pacheco lesionou a coxa direita no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG.
Quarto colocado, o Fluminense inicia o segundo turno neste domingo, às 20h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, Odair Hellmann terá os retornos de Fred e Dodi, que cumpriram suspensão.

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