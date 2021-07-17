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Nene, do Fluminense, toma a vacina da Covid-19 e brinca: 'Ser o mais velho tem suas vantagens'

Meia e o clube registraram o momento nas redes sociais; jogador completa 40 anos na próxima segunda-feira...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 20:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 20:20
Crédito: Reprodução
O vovô está vacinado! A dois dias de completar 40 anos, o meia Nene recebeu, neste sábado, a primeira dose da vacina da covid-19. Ele é o segundo jogador do Fluminense a tomar depois de Nino, de 24 anos, que recebeu para viajar com a Seleção Brasileira para a Olimpíada de Tóquio. Nas redes sociais, o meia brincou:
+ Nene completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Relembre momentos marcantes do atleta pelo Tricolor
– Ser o mais velho tem suas vantagens também (risos) - escreveu. Veja a tabela do Brasileirão
A vacinação para os homens de 39 anos aconteceu na última terça-feira, mas o meia estava com o time em Assunção, no Paraguai, para o jogo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores. Por isso, ele posou com a carteira de vacinação em Jundiaí (SP), sua cidade natal.
Além do jogador, o Flu também divulgou imagens nas redes sociais filmadas pela esposa de Nene. O clube incentivou a vacinação dos torcedores.

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