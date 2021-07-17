Nene, do Fluminense, toma a vacina da Covid-19 e brinca: 'Ser o mais velho tem suas vantagens'

Crédito: Reprodução

O vovô está vacinado! A dois dias de completar 40 anos, o meia Nene recebeu, neste sábado, a primeira dose da vacina da covid-19. Ele é o segundo jogador do Fluminense a tomar depois de Nino, de 24 anos, que recebeu para viajar com a Seleção Brasileira para a Olimpíada de Tóquio. Nas redes sociais, o meia brincou:

+ Nene completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Relembre momentos marcantes do atleta pelo Tricolor

– Ser o mais velho tem suas vantagens também (risos) - escreveu. Veja a tabela do Brasileirão

A vacinação para os homens de 39 anos aconteceu na última terça-feira, mas o meia estava com o time em Assunção, no Paraguai, para o jogo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores. Por isso, ele posou com a carteira de vacinação em Jundiaí (SP), sua cidade natal.