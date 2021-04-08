Nenê, do Fluminense, é o meia acima dos 30 anos com mais participações em gols desde 2020 no Brasil

O meia Nenê encerrou um jejum de 15 partidas ao marcar o seu primeiro gol da temporada na última terça-feira, na goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Macaé, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E o "vovô" tricolor deu seguimento a uma marca importante. De acordo com o "SofaScore", o camisa 77 é o meia acima dos 30 anos com mais participações em gol atuando no Brasil desde 2020.
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Vale lembrar que Nenê foi o artilheiro do Flu da temporada passada, com 20 gols marcados. Somando a este diante do Macaé, são 21, além de oito assistências e 84 passes decisivos. Ele precisou de 149 minutos para participar de um gol, criou 16 grandes chances e deu 89 chutes, sendo 45 no gol.
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Apesar dos bons números, Nenê ainda sofre com críticas por parte da torcida. Ele não vinha bem na partida da oitava rodada do Campeonato Carioca, mas deixou o dele de falta, o terceiro da partida. O meia chegou a perder a posição com o técnico Marcão no Brasileirão, mas retomou a vaga e não saiu mais enquanto esteve disponível.