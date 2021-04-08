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Nenê, do Fluminense, é o meia acima dos 30 anos com mais participações em gols desde 2020 no Brasil

Jogador marcou o primeiro gol da temporada na última rodada do Carioca, contra o Macaé, em cobrança de falta...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 15:44
Crédito: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C
O meia Nenê encerrou um jejum de 15 partidas ao marcar o seu primeiro gol da temporada na última terça-feira, na goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Macaé, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E o "vovô" tricolor deu seguimento a uma marca importante. De acordo com o "SofaScore", o camisa 77 é o meia acima dos 30 anos com mais participações em gol atuando no Brasil desde 2020.
> Rumo à Libertadores: Confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição
Vale lembrar que Nenê foi o artilheiro do Flu da temporada passada, com 20 gols marcados. Somando a este diante do Macaé, são 21, além de oito assistências e 84 passes decisivos. Ele precisou de 149 minutos para participar de um gol, criou 16 grandes chances e deu 89 chutes, sendo 45 no gol.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Apesar dos bons números, Nenê ainda sofre com críticas por parte da torcida. Ele não vinha bem na partida da oitava rodada do Campeonato Carioca, mas deixou o dele de falta, o terceiro da partida. O meia chegou a perder a posição com o técnico Marcão no Brasileirão, mas retomou a vaga e não saiu mais enquanto esteve disponível.

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