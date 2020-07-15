Nenê celebra um ano no Fluminense e diz: 'Espero que seja o início de uma história muito bonita'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Em 15 de julho de 2019, o meia Nenê era anunciado oficialmente como reforço do Fluminense. Um ano depois, às vésperas de completar 39 anos e depois de ter tido COVID-19, o jogador mais velho do elenco pode comemorar a data com título: nesta quarta-feira, entra em campo pelo Tricolor para disputar o jogo decisivo do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, às 21h, no Maracanã.

O contrato é apenas até o final deste ano, mas a vontade do camisa 77 é continuar no Fluminense. Quando chegou, o meia afirmou que tinha como objetivo mostrar que idade não é problema e conquistar coisas importantes. O primeiro título de expressão pode vir na partida desta quarta, somando-se à conquista da Taça Rio há uma semana.

- É uma honra comemorar essa data com a camisa do Fluminense. Espero que seja apenas o início de uma história muito bonita aqui. Tenho um carinho grande pelo clube e pela torcida, que me receberam muito bem. Quero retribuir a confiança que depositam em mim dentro de campo, como tenho feito. Estou feliz no Flu e está sendo um capítulo muito gratificante da minha carreira - comemorou Nenê.