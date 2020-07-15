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Nenê celebra um ano no Fluminense e diz: 'Espero que seja o início de uma história muito bonita'

Meia deve ser titular na final do Carioca desta quarta-feira contra o Flamengo e é o artilheiro do Tricolor no ano, com nove gols marcados...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 11:00

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Em 15 de julho de 2019, o meia Nenê era anunciado oficialmente como reforço do Fluminense. Um ano depois, às vésperas de completar 39 anos e depois de ter tido COVID-19, o jogador mais velho do elenco pode comemorar a data com título: nesta quarta-feira, entra em campo pelo Tricolor para disputar o jogo decisivo do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, às 21h, no Maracanã.
O contrato é apenas até o final deste ano, mas a vontade do camisa 77 é continuar no Fluminense. Quando chegou, o meia afirmou que tinha como objetivo mostrar que idade não é problema e conquistar coisas importantes. O primeiro título de expressão pode vir na partida desta quarta, somando-se à conquista da Taça Rio há uma semana.
- É uma honra comemorar essa data com a camisa do Fluminense. Espero que seja apenas o início de uma história muito bonita aqui. Tenho um carinho grande pelo clube e pela torcida, que me receberam muito bem. Quero retribuir a confiança que depositam em mim dentro de campo, como tenho feito. Estou feliz no Flu e está sendo um capítulo muito gratificante da minha carreira - comemorou Nenê.
Querendo atuar por mais dois ou três anos, Nenê mostra que tem disposição. Ele é um dos atletas que mais se movimenta na equipe e chegará aos 45 jogos pelo tricolor quando entrar em campo na decisão, com 12 gols marcados e duas assistências em 2020.

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