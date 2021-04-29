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Negociação entre Bahia e Fluminense por Fernando Pacheco termina sem acordo

Peruano ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda e está inscrito na Libertadores pelo Tricolor carioca...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 17:31
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A negociação entre Fernando Pacheco e Bahia não foi para frente. Não houve acordo com o Fluminense pelo empréstimo do atacante peruano, que está em processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e vem ficando fora das últimas partidas do Tricolor carioca. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!.
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A negociação demorou a ter uma resolução por conta da lesão de Pacheco, que foi para o Peru visitar a família enquanto está em recuperação. O jogador já retornou ao Rio de Janeiro. A ideia do Bahia era tê-lo já para as disputas da Copa do Nordeste e da Sul-Americana. O contrato seria até o fim da temporada com opção de compra fixada.
Uma mudança de cenário seria considerada positiva para Pacheco, que não conseguiu se firmar no Tricolor desde que foi contratado junto ao Sporting Cristal no começo de 2020. Mesmo com a negociação em andamento, Pacheco é um dos 50 jogadores inscritos pelo Fluminense na Libertadores.
Veja a tabela da Libertadores
Quando adquiriu 50% dos direitos do atleta, o Fluminense desembolsou 700 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões na época). O passe de compra fixado chega a valores próximos a isso, o que é visto de forma positiva pelo Flu, que ainda economizará com os salários.

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