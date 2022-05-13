futebol

NBB: Flamengo vence o Minas em casa e sai na frente nas semifinais

Lucas Martinez foi o destaque do Fla na partida, com 15 pontos. Segundo jogo da série acontece neste domingo, em Belo Horizonte
Publicado em 12 de Maio de 2022 às 23:00

No primeiro jogo das semifinais do NBB, o Flamengo largou na frente na série melhor de cinco e venceu o Minas por 76 a 67, na noite desta quinta-feira, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. No embalo da Nação, o FlaBasquete não teve o cestinha do duelo (foi Alexey, com 17 pontos), mas conseguiu quebrar uma sequência de três derrotas para os mineiros na atual temporada.
O destaque do Fla, em tempo, foi Lucas Martinez, com 15 pontos. O próximo confronto será realizado às 19h30 deste domingo, a Arena Minas, em Belo Horizonte.
O JOGO
Os primeiros dois pontos da partida vieram das mãos de JP Batista, que logo em seguida acertou uma bola tripla. Rafael Rachel fez a finta e também converteu uma bola de três. O Fla estava muito bem nos rebotes ofensivos, conseguindo ficar com a maioria das bolas. Com isso, a equipe ganhava tempo para trabalhar as jogadas e converter os pontos. O FlaBasquete dominou o primeiro quarto e terminou com vantagem de dez pontos: 22 a 12.
O Minas voltou mais ligado no segundo período e fez a vantagem rubro-negra cair. Olivinha fez boa jogada individual no garrafão, converteu os pontos, sofreu a falta e cravou o lance livre de bonificação. Na sequência, o “Deus da Raça” acertou mais uma bola tripla para o Mengão, que foi para o intervalo com uma considerável margem à frente: 39 a 26.
O Minas se atirou com mais ímpeto e arriscou muitas bolas de três. Faverani, no entanto, deu duas belas cravadas e intimidou os visitantes, que foram para o quarto derradeiro perdendo por 55 a 44. Já no último período, o Minas esboçou e conseguiu uma reação, contando com brilhantismo de Alexey. Porém não foi o suficiente. A torcida empurrou o Fla, que, na reta final, com direito a Yago convertendo quatro lances livres seguidos, não deixou mais os rivais encostarem no marcador: 76 a 67.
ESCALAÇÕES
Flamengo: Yago, Mineiro, JP Batista, Rafael Rachel e Martinez. Entraram: Olivinha, Balbi, Robinson, Faverani e Dar Tucker - Técnico: Gustavo de Conti.
Minas: Alexey, Gui Santos, Miller, Johnson Sr e Renan. Entraram: Gui Deodato, Maique, J. Prado, Corvalán e Queirós - Técnico: Léo Costa.
AGENDA
15/5 (domingo) - 19h30 - Minas x Flamengo | Arena Minas17/5 (terça) - 20h - Minas x Flamengo | Arena Minas
Crédito: NBB:jogadoresdoFlamengocomemoramprimeiravitórianasérie(Foto:PaulaReis/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

