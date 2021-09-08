Nayra Pimentinha deixa a equipe feminina do Vasco: 'Foi uma honra vestir essa camisa'

Crédito: Reprodução / Instagram

A atleta Nayra Pimentinha publicou em sua página oficial no Instagram uma mensagem de despedida do Vasco. A atleta, que era um dos destaques da categoria, decidiu deixar o time feminino do Cruz-Maltino e deve anunciar seu destino em breve: 'Nunca será um adeus e sim um até logo'. No clube carioca, ela atuou nas equipes principal e sub-18 femininas e foi convocada para a seleção brasileira sub-20 em duas oportunidades.- Venho por meio deste post comunicar que não faço mas parte do clube de regatas Vasco da Gama. Agradeço a Deus por tudo que conquiste em minha vida através desse clube incrível. O Vasco me proporcionou momentos incríveis de muita alegria, risadas muito aprendizado, e através desse clube conheci pessoas que mudaram minha vida e que vão está pra sempre guardadas em meu coração - publicou a atleta.

Ao longo da postagem, Pimentinha agradeceu o clube por todos os momentos em que viveu ao longo desses dez meses. Ela relembrou que foi através do Vasco, que ela realizou o sonho de vestir a camisa da seleção. No fim, ela deixou um recado para a torcida: 'Nunca será um adeus e sim um até logo'

- Quando cheguei ao Vasco eu ganhei uma família, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que vivi e aprendi aqui. E não podia deixar lembrar que através do Vasco eu realizei um dos meus maiores sonhos que foi chegar a seleção. Foram muitos momentos que vão ficar guardados com muito carinho comigo. Obrigada Raphael Milena por acreditar em mim. Obrigada Tony por confia em meu trabalho. Obrigado meninas por tudo, vocês são incríveis eu aprendi muito jogando ao lado de cada uma de vocês. Obrigada comissão técnica por tudo. Obrigada Vasco da Gama, foi uma honra vestir essa camisa.Nunca será um adeus e sim um até logo. Gratidão - completou.

A atleta chegou ao Gigante da Colina em outubro e ao longo deste período foi convocada duas vezes para a Seleção Brasileira Sub-20. Tanto em julho, quanto em setembro, ela vestiu a amarelinha em períodos de treinos. A tendência é que a atleta anuncie o seu novo clube nos próximos dias.