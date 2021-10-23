Náutico x Vasco: onde assistir, prováveis times, e desfalques

O Vasco volta a campo nesta domingo, às 16h, no Estádio dos Aflitos para enfrentar o Náutico. A equipe está com 46 pontos e tenta diminuir a diferença para o pelotão de frente, que atualmente é de seis. O Timbu, por sua vez, não perde há três rodadas e também ainda sonha com o acesso no fim da temporada, porém tem oscilado na defesa. Para o duelo deste domingo, Fernando Diniz terá um desfalque importante no sistema defensivo. O zagueiro Ricardo Graça tomou o terceiro cartão amarelo e está fora. A tendência é que Walber seja o substituto e atue pela primeira vez como titular do Gigante da Colina. O atleta apenas saiu do banco nas vezes em que ter oportunidade com o comandante cruz-maltino.
Além dele, o volante Andrey se recuperou de um mal-estar que o tirou do duelo contra o Coritiba e deve ser opção para o confronto com o Náutico. Na frente, o equatoriano Jhon Sánchez também está recuperado e será opção no banco de reservas. Ele ainda não estreou com a camisa do Vasco desde que chegou ainda na era-Lisca.
No lado do Náutico, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o zagueiro Camutanga, que está suspenso. O defensor é um dos jogadores mais indisciplinados da competição com nove cartões em 25 jogos. Kieza e Bryan seguem de fora do time. O comandante tenta corrigir os problemas defensivos, já que o time sofreu 17 gols nas últimas 10 partidas.
O substituto natural tende a ser Yago, que formará dupla com Rafael Ribeiro na zaga. O treinador também terá dois reforços importantes, já que Rhaldney e Vinícius voltam de suspensão e devem estar entre os titulares para o duelo contra os cariocas. Os pernambucanos somam 44 e também ainda sonham com o acesso. FICHA TÉCNICANÁUTICO X VASCO
Data/Hora: 24/8/2021, às 16h (de Brasília)Local: Aflitos, em Recife (PE)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)Onde assistir: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)Anderson; Hereda, Yago, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Vinícius, Jailson e Caio Dantas.
Desfalques: Kieza, Bryan (lesões longas); Camutanga (suspenso)Suspensos: Camutanga (terceiro amarelo)Pendurados: Hereda, Breno Lorran, Rafinha, Marciel, Giovanny, Matheus Trindade e Júnior Tavares.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Lucão, Zeca, Walber, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Gabriel Pec e Cano.
Desfalques: Michel (lesão no joelho esquerdo), Sarrafiore (operou o joelho), Miranda (suspenso pela Conmebol) e Ricardo Graça (suspenso)Suspensos: Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol) e Ricardo Graça (terceiro amarelo)Pendurados: Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Nene, Cano e Fernando Diniz