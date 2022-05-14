Náutico x Cruzeiro: onde assistir, prováveis times e desfalques

Neste domingo, 15 de maio, às 16h, o Cruzeiro visita o Náutico, nos Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.Enquanto o time celeste está no G-4 e busca a liderança da competição, o alvirrubro pernambucano, no meio da tabela, precisa se recuperar após duas partidas consecutivas sem saber o que é vitória, diante de Guarani e Vila Nova-GO, respectivamente.Para a partida, Paulo Pezzolano, técnico do Cruzeiro contará com o retorno do volante Neto Moura, que não participou do triunfo contra o Remo, pela Copa do Brasil. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Matheus Bidu, com desgaste físico, não joga. No time mandante, Roberto Fernandes terá o retorno de Leandro Carvalho, que volta após cumprir suspensão automática. Entretanto, Aílton e Hereda devem ser vetados por lesão; Kieza, em trabalho de fortalecimento muscular, segue fora.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA