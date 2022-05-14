Náutico x Cruzeiro: onde assistir, prováveis times e desfalques

Neste domingo, 15 de maio, às 16h, o Cruzeiro visita o Náutico, nos Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.Enquanto o time celeste está no G-4 e busca a liderança da competição, o alvirrubro pernambucano, no meio da tabela, precisa se recuperar após duas partidas consecutivas sem saber o que é vitória, diante de Guarani e Vila Nova-GO, respectivamente.Para a partida, Paulo Pezzolano, técnico do Cruzeiro contará com o retorno do volante Neto Moura, que não participou do triunfo contra o Remo, pela Copa do Brasil. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Matheus Bidu, com desgaste físico, não joga. No time mandante, Roberto Fernandes terá o retorno de Leandro Carvalho, que volta após cumprir suspensão automática. Entretanto, Aílton e Hereda devem ser vetados por lesão; Kieza, em trabalho de fortalecimento muscular, segue fora.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
NÁUTICO X CRUZEIROData: 15 de maio de 2022Horário: 16h (de Brasília)Local: Aflitos, Recife (PE)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza (ambos do RS)Árbitro de vídeo – VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde assistir: Globo, SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
NÁUTICO (Técnico: Roberto Fernandes)
Lucas Perri; Victor Ferraz, Camutanga, Bruno Bispo e Júnior Tavares; Djavan (Ralph), Richard e Jean Carlos; Leandro Carvalho (Luís Phelipe), Pedro Victor e Léo Passos.
Desfalques: Ailton, Hereda (lesionados) e Kieza (recuperação física)
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Geovane Jesus, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira e Neto Moura; Luvannor, Jajá e Edu.
Desfalques: Matheus Bidu (desgaste físico), Gabriel Brazão, Filipe Machado, João Paulo, Wagner Leonardo e Leo Pais (lesionados)