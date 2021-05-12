Náutico tenta quebrar tabu de 53 anos contra o Sport

Crédito: TiagoCaldas / CNC

A partir do próximo domingo, Náutico e Sport iniciam a disputa pelo título do Campeonato Pernambucano, em dois confrontos que prometem tirar o fôlego dos torcedores.

Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Timbu chega aos duelos com um ligeiro favoritismo e precisa quebrar um tabu em cima do maior rival, que dura 53 anos.

Em 1968, o Náutico faturou o Campeonato Pernambucano em cima do Leão e desde então nunca mais levou uma final contra o Sport.

No último encontro, que ocorreu em 2019, o Sport levou a melhor e ficou com a taça do estadual.

Confira abaixo um raio-x das finais entre os clubes: