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futebol

Náutico tenta quebrar tabu de 53 anos contra o Sport

Timbu não vence o Leão em decisão estadual desde a temporada desde 1968...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 15:18

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:18

Crédito: TiagoCaldas / CNC
A partir do próximo domingo, Náutico e Sport iniciam a disputa pelo título do Campeonato Pernambucano, em dois confrontos que prometem tirar o fôlego dos torcedores.
Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Timbu chega aos duelos com um ligeiro favoritismo e precisa quebrar um tabu em cima do maior rival, que dura 53 anos.
Em 1968, o Náutico faturou o Campeonato Pernambucano em cima do Leão e desde então nunca mais levou uma final contra o Sport.
No último encontro, que ocorreu em 2019, o Sport levou a melhor e ficou com a taça do estadual.
Confira abaixo um raio-x das finais entre os clubes:
Taças do Sport em cima do Náutico: 1955, 1961, 1975, 1977, 1981, 1988, 1991, 1992, 1994, 2010, 2014 e 2019Taças do Sport em cima do Náutico: 1951, 1954, 1963, 1965, 1966 e 1968

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