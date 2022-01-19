Nathan explica escolha pelo Fluminense, elogia Abel Braga e fala em títulos: 'Dedicação e ambição'

Nesta quarta-feira, Nathan concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador do Fluminense. No CT Carlos Castilho, o meia elogiou o elenco formado pelo clube, projetou títulos na temporada e explicou o motivo de ter escolhido o Tricolor em detrimento do Santos, que tinha interesse no atleta. O jogador ainda aproveitou para elogiar Abel Braga, que considera ser um técnico exigente, e se colocou à disposição para atuar em qualquer setor da equipe. ELENCO- Quando eu recebi a proposta de vir para aqui, eu vi o grupo que estava sendo formado. Por eu ter tido um ano vitorioso no ano passado, eu sei que o grupo tem que estar unido e focado. Vejo isso no dia a dia, nos trabalhos tem muita dedicação e ambição. Isso mostra a força do nosso grupo e estou ansioso para ver esse time em ação.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

ESCOLHA PELO FLUMINENSE- Questão financeira não foi. Sempre falei que o mais importante é eu estar feliz, e até não acompanhei muito porque estava na fazendo com a família, curtindo as férias. Mas eu fiquei ciente que a torcida invadiu as minhas redes sociais. Minha irmã sempre mandava mensagem, o meu pai também me deu os passos a serem guiados. É o cara que eu tenho mais confiança, sempre acompanhou minha carreira e cuidou de mim. Quando ele falou 'meu filho, esse é o projeto, nesse lugar eu tenho certeza que você vai brilhar', eu não pensei duas vezes.ABEL BRAGA- Ele é um técnico muito exigente, no dia a dia treinamos muito. Isso é bom porque quando estivermos em campo, o adversário vai precisar correr atrás de nós. É experiente, mostra o que quer, é detalhista. Para quem está em campo, é muito mais fácil quando ele explica o que realmente quer e a gente pratica para executar da melhor maneira.

> Veja a tabela do Carioca 2022

EXPERIÊNCIA NA EUROPA- Isso me fez crescer muito taticamente, por isso que ano passado atuei em várias posições. Quando o jogador vai cedo para fora, tem um trabalho muito detalhado como eu tive. Aprendi a jogar de volante, meia, nas pontas... Cria uma educação de posicionamento muito grande. Por mais que eu seja novo, consigo dar uns toques para outros jogadores em momentos do jogo que podem facilitar. Na minha opinião, aprendi isso lá fora.

VERSATILIDADE- No Galo, eu joguei em várias funções no ano passado. A maioria das vezes que o time estava empatando ou perdendo, sempre que eu conseguia entrar em campo, conseguíamos reverter o placar. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipe com assistências e vitórias, mas se não der assistência ou fazer gol, vou dar o meu melhor dentro de campo, correndo, para ajudar a equipe.