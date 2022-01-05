Nathan celebra acerto com o Fluminense e promete entrega: 'Dar o meu melhor'

Na última terça-feira, o Fluminense anunciou a contratação de Nathan, meia que atuava no Atlético-MG. O jogador ficará no clube, por empréstimo, durante uma temporada e veio com o objetivo de reforçar o elenco para a Libertadores. Em sua primeira entrevista como parte do Tricolor, ele afirmou que já estava de olho nos reforços anunciados em Laranjeiras e demonstrou confiança no projeto para 2022. - Quando me falaram da possibilidade de vir para cá, e dos jogadores que estariam vindo também... tenho certeza que a gente vai montar um grupo muito forte e brigar por títulos - disse o jogador. Versátil, Nathan é meia de origem, mas cumpriu outras funções em campo. O jovem de 25 anos já atuou como primeiro e segundo volante, além de também compor o ataque por vezes. Segundo ele, a característica acabou se tornando um diferencial para o seu estilo de jogo. - Eu aprendi muito nessa questão de jogar em outras posições. Às vezes um técnico falava: 'O Nathan tem que atuar mais recuado'. Aí eu jogava de segundo volante. Chegava em outro time, e falavam: 'O Nathan finaliza bem, vamos colocar ele mais para a frente'. Isso acho que me ajudou muito a aprender taticamente. Hoje me sinto mais prevalecido por conseguir fazer outras posições além da minha.Campeão Brasileiro, estadual e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, Nathan destacou que encara o futebol com seriedade. Com a camisa tricolor, o meia garantiu que dará o máximo de si para ajudar o Fluminense.- Dentro e fora de campo, máximo respeito [ao clube]. Eu sou um jogador 100% focado, quem me conhece sabe que eu vivo isso, e quando eu estiver em campo tenho certeza que vou dar o meu melhor.