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Nas redes sociais, Thiago Neves nega estar em negociações para voltar ao Cruzeiro

Rumores chegaram a circular de que o meia teria o interesse em voltar ao clube de Minas Gerais em meio as poucas oportunidades no Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 13:12

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 13:12

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Antes do assunto tomar maiores proporções e através da sua rede social, o meia Thiago Neves descartou a informação de que estaria em negociações pensando no seu retorno ao Cruzeiro.
Contratado em janeiro desse ano após conseguir a formal liberação do clube mineiro, Thiago ainda não conseguiu corresponder as expectativas de ser um nome importante na criação de jogadas e dinamismo ofensivo que caracterizam o estilo de jogo desejado por Renato Portaluppi. Esse cenário pode acabar ficando ainda mais complexo diante da recente movimentação no mercado de transferências por parte do Imortal com a contratação do também meia Robinho. Nome esse que, apesar de carreira bastante calcada em função parecida com a que exerce Maicon (segundo volante com boa qualidade no passe), tem versatilidade para atuar no papel de meia-armador.
Situação essa, aliás, que vai de encontro com o que outro reforço que chegou em tempo semelhante ao de Thiago Neves no clube, Diego Souza.
Apesar do pênalti perdido no empate sem gols frente ao Corinthians na última rodada do Brasileirão, o jogador tem exercido o papel de centroavante tendo as estatísticas ao seu favor: nove gols em 14 partidas, dados que o colocam como artilheiro da equipe em 2020.

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