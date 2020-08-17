Nas redes sociais, Thiago Neves nega estar em negociações para voltar ao Cruzeiro

Contratado em janeiro desse ano após conseguir a formal liberação do clube mineiro, Thiago ainda não conseguiu corresponder as expectativas de ser um nome importante na criação de jogadas e dinamismo ofensivo que caracterizam o estilo de jogo desejado por Renato Portaluppi. Esse cenário pode acabar ficando ainda mais complexo diante da recente movimentação no mercado de transferências por parte do Imortal com a contratação do também meia Robinho. Nome esse que, apesar de carreira bastante calcada em função parecida com a que exerce Maicon (segundo volante com boa qualidade no passe), tem versatilidade para atuar no papel de meia-armador.