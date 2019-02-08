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Tragédia

Nas redes sociais, Mourão lamenta incêndio e mortes no CT do Flamengo

Vice-presidente da República pediu um "toque de silêncio" pela tragédia no Rio

Publicado em 

08 fev 2019 às 13:45

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 13:45

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Torcedor do Flamengo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, lamentou o incêndio no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dez pessoas morreram e três estão feridas. General da reserva, Mourão pediu um "toque de silêncio" pela tragédia.
> Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio
"#ForçaFlamengo Profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do #Flamengo. Como torcedor e esportista solidarizo-me com as famílias, o Clube e a Nação Rubro-Negra. Deus conforte a todos. Toque de silêncio", escreveu o vice-presidente em seu perfil no Twitter.
Mourão está no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para cumprir agenda. Entre os compromissos está um encontro com a diretoria do Conselho Empresarial Brasil-China e o presidente da FGV, Carlos Simonsen Leal.
Diversos clubes brasileiros já se manifestaram sobre o ocorrido, prestando solidariedade aos atletas e seus familiares. ERam garotos de 14 a 17 anos. Jogadores como Vinicius Juniors e Lucas Paquetá, ambos ex-Flamengo, também demonstraram preocupação com o fato. 

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