Nas redes sociais, jogadores do Vasco relembram histórias e prestam homenagens a São Januário

Crédito: Arquibancada de São Januário. (Rafael Ribeiro / Vasco

Nesta quarta-feira, o emblemático estádio vascaíno de São Januário completa 94 anos. Assim, alguns atletas do atual elenco, prestaram homenagens a Colina Histórica e relembraram momentos marcantes de suas carreiras dentro das quatro linhas da "casa" do clube.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaEntre os jogadores que se manifestaram está Gabriel Pec, destaque do Vasco na temporada. Em publicação no perfil oficial do estádio no Twitter, o jovem relembrou sua estreia como profissional, justamente dentro da Colina Histórica. Além disso, o jovem relembrou a conquista inédita da Copa do Brasil sub-20, no ano passado, e o hat-trick marcado contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão sub-20.

- Essa semana é aniversário de São Januário, e como eu estou aqui desde pequeno, tenho vários momentos marcantes e vou compartilhar três para vocês. O mais importante foi minha estreia como profissional, em São Januário, com a torcida lotando, infelizmente não ganhamos o jogo contra o Bahia, mas é um momento que ficou marcado na minha vida.

- Outro momento especial foi a Copa do Brasil, primeiro título do Vasco no sub-20, em que eu pude ser importante na reta final e, também, meu hat-trick contra o Athletico-PR no Brasileirão sub-20, que eu consegui fazer três gols em um jogo em São Januário - completou o jovem.

Outro cria das categorias de base que relembrou a conquista da Copa do Brasil sub-20, no ano passado, foi Laranjeira. Igualmente a Pec, o atacante também falou sobre sua estreia no profissional.

- Cheguei no Vasco muito novo, apenas com oito anos, de lá para cá vivi muitas coisas especiais, mas tem dois momentos que vão ficar marcados para sempre: a conquista da Copa do Brasil sub-20, algo inédito para a instituição, e o dia 3 de março deste ano, que foi minha estreia no profissional.