Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nas redes sociais, jogadores do Vasco relembram histórias e prestam homenagens a São Januário
futebol

Nas redes sociais, jogadores do Vasco relembram histórias e prestam homenagens a São Januário

Estádio histórico do cruzmaltino completa 94 anos nesta quarta-feira...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 17:45
Crédito: Arquibancada de São Januário. (Rafael Ribeiro / Vasco
Nesta quarta-feira, o emblemático estádio vascaíno de São Januário completa 94 anos. Assim, alguns atletas do atual elenco, prestaram homenagens a Colina Histórica e relembraram momentos marcantes de suas carreiras dentro das quatro linhas da "casa" do clube.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaEntre os jogadores que se manifestaram está Gabriel Pec, destaque do Vasco na temporada. Em publicação no perfil oficial do estádio no Twitter, o jovem relembrou sua estreia como profissional, justamente dentro da Colina Histórica. Além disso, o jovem relembrou a conquista inédita da Copa do Brasil sub-20, no ano passado, e o hat-trick marcado contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão sub-20.
- Essa semana é aniversário de São Januário, e como eu estou aqui desde pequeno, tenho vários momentos marcantes e vou compartilhar três para vocês. O mais importante foi minha estreia como profissional, em São Januário, com a torcida lotando, infelizmente não ganhamos o jogo contra o Bahia, mas é um momento que ficou marcado na minha vida.
- Outro momento especial foi a Copa do Brasil, primeiro título do Vasco no sub-20, em que eu pude ser importante na reta final e, também, meu hat-trick contra o Athletico-PR no Brasileirão sub-20, que eu consegui fazer três gols em um jogo em São Januário - completou o jovem.
Outro cria das categorias de base que relembrou a conquista da Copa do Brasil sub-20, no ano passado, foi Laranjeira. Igualmente a Pec, o atacante também falou sobre sua estreia no profissional.
- Cheguei no Vasco muito novo, apenas com oito anos, de lá para cá vivi muitas coisas especiais, mas tem dois momentos que vão ficar marcados para sempre: a conquista da Copa do Brasil sub-20, algo inédito para a instituição, e o dia 3 de março deste ano, que foi minha estreia no profissional.
Além dos jovens, o volante Andrey foi outro do elenco atual a prestar homenagens. Em publicação, o jogador falou sobre a representatividade do estádio para a torcida vascaína.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados