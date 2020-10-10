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Nas redes sociais, Gabigol comemora vitória do Fla: 'Segue tudo normal'

Em recuperação de lesão no tornozelo, atacante ficou de fora do clássico e postou provocação nas redes sociais após virada rubro-negra...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 20:15

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 20:15

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Fora do clássico com uma lesão no tornozelo direito, Gabigol usou as redes sociais para comemorar a vitória do Flamengo sobre o Vasco, neste sábado. Logo após o fim da partida, que terminou 2 a 1 para o rubro-negro, o atacante postou na conta pessoal no Twitter uma provocação ao rival, que não vence o Flamengo há 16 jogos. Na Seleção Brasileira, Rodrigo Caio também se manifestou sobre a vitória rubro-negra. Em alusão à música da torcida em provocação ao Vasco, o zagueiro postou o verso "Isso aqui é Flamengo" nas redes sociais.
Com o resultado, o Flamengo dorme na vice-liderança do Brasileiro, com 27 pontos, a mesma pontuação do líder Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos. O clube volta a campo na próxima terça-feira, às 18h (de Brasília), para enfrentar o lanterna Goiás, no Maracanã.

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