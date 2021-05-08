Nas redes sociais, Botafogo homenageia o aniversariante e preparador de goleiros Flavio Tenius

Crédito: Flavio chegou a ser técnico interino do Botafogo em 2020, após a demissão de Bruno Lazaroni Satiro Sodre/SSPress

Neste sábado, Flavio Tenius, preparador de goleiros do Botafogo completa 57 anos de vida. Assim, por meio das redes sociais, o Glorioso homenageou o profissional que chegou no clube em 2010 e é querido pelos torcedores alvinegros.

> Veja como foram os primeiros jogos da semifinal da Taça Rio- Parabéns, Mestre! Hoje é aniversário do Flavio Tenius, grande preparador de goleiros do Botafogo e referência no mundo da bola. Muita saúde e felicidades! - disse o Botafogo em publicação nas redes sociais. Flávio é querido pelos torcedores do Glorioso por conta da longevidade no clube. Desde 2010 preparando os goleiros do time - teve uma breve passagem pelo Vasco entre 2014 e 2015 -, o profissional já trabalhou por seis anos com Jefferson, ídolo do Botafogo e uma das referências máximas da posição dentro do história do clube.

Além disso, em duas ocasiões Flavio Tenius fez um papel multifuncional, e assumiu o cargo de técnico do Botafogo interinamente, mesmo que por um curto período. A primeira delas em 2011, por três partidas, quando Caio Júnior foi demitido. Já ano passado, o preparador de goleiros do Botafogo assumiu o cargo novamente após a demissão de Bruno Lazaroni, e participou da transição para a chegada de Ramón Díaz.

HOMENAGEM NO DIA DO MANGA

No dia dos goleiros, cujo qual é comemorado em homenagem a Manga, ídolo do Botafogo e aniversariante do dia 26 de abril, Flavio Tenius falou à Botafogo TV sobre a gloriosa história do ex-jogador. Além disso, o preparador falou também sobre a posição na qual escolheu se profissionalizar. Vale ressaltar que quando atleta, Flávio chegou a defender o gol do Serrano-RJ, Olaria, São Cristóvão e Vasco.

- É muito bacana a gente comemorar esta data no dia do aniversário de um dos ícones do gol do nosso país, consequentemente do Botafogo.