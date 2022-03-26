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Nas estreias do Sub-15 e Sub-17 na temporada, Flamengo e Fluminense empatam duas vezes pela Copa Rio

Clássicos pela primeira rodada da Copa Rio Sub-15 e Sub-17 foram no Estádio da Gávea...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 14:18
As temporadas dos times de base de Flamengo e Fluminense começaram neste sábado, e, no Estádio da Gávea, os dois rivais empataram duas vezes pela Copa Rio. O Sub-15 foi o primeiro a entrar em campo e ficou no 1 a 1. Logo depois, no mesmo local, foi a vez do Sub-17, e o Fla-Flu foi mais emocionante: 3 a 3.Pelo Sub-15, o Tricolor abriu o placar com gol de Riquelme Felipe, nos acréscimos da primeira etapa, mas o Rubro-Negro chegou ao empate com Pablo.
No Sub-17, o cenário foi similar, mas o time das Laranjeiras, jogando como visitante, abriu 2 a 0 aos 30 minutos do primeiro tempo, com João Lourenço e Agner. O Flamengo reagiu com Euder, ainda antes do intervalo.
Na etapa final, o time de Mario Jorge virou com Felipe e Lorran, mas o Fluminense, treinado por Daniel Pinheiro, deixou tudo igual com Kayke Almeida: 3 a 3. Pela segunda rodada da Copa Rio Sub-17, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, dia 2 de abril, para clássico contra o Botafogo, no CEFAT, às 11h. O Fluminense recebe o Madureira, no Vale das Laranjeiras, no mesmo dia e horário. Já pela Copa Rio Sub-15, a dupla Fla-Flu enfrenta os mesmos adversários citados acima, nas mesmas datas e locais, mas às 9h.
Crédito: ManhãdesábadofoideempatesemFla-FlupelaCopaRioSub-15eSub-17(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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