'Não pude mostrar o meu futebol no Barcelona', diz o jovem Cucurella

O meio-campista Marc Cucurella, do Getafe, lamentou o fato de não ter rendido o esperado no time profissional do Barcelona, clube onde foi formado. Atualmente no Getafe, o jogador, que é um dos principais nomes da equipe, deu entrevista ao programa "A Diario", da "Radio Marca".- Devido a circunstâncias fora do meu controle não pude mostrar o meu futebol no Barcelona, mas isso me ajudou a crescer com o Eibar e o Getafe. Não dependia de mim continuar no Barcelona. Se um dia surgir a oportunidade, nós veremos - disse o atleta.