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futebol

'Não pude mostrar o meu futebol no Barcelona', diz o jovem Cucurella

Meio-campista foi formado no clube catalão e atualmente defende o Getafe...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 11:51

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 11:51

Crédito: AFP
O meio-campista Marc Cucurella, do Getafe, lamentou o fato de não ter rendido o esperado no time profissional do Barcelona, clube onde foi formado. Atualmente no Getafe, o jogador, que é um dos principais nomes da equipe, deu entrevista ao programa "A Diario", da "Radio Marca".- Devido a circunstâncias fora do meu controle não pude mostrar o meu futebol no Barcelona, mas isso me ajudou a crescer com o Eibar e o Getafe. Não dependia de mim continuar no Barcelona. Se um dia surgir a oportunidade, nós veremos - disse o atleta.
Cucurella também comparou os esquemas do Barcelona com o do Getafe e disse que esta diferença foi importante para seu crescimento.
- É claro que o estilo do Getafe é diferente de La Masía (categorias de base do Barcelona). Mas a adaptação ao jogo do José Bordalás (técnico do Getafe) me fez crescer e é positivo para mim. Ter registros diferentes me faz vencer.

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