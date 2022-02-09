'Não fez mais que a obrigação', diz VP do Flamengo após Fluminense pedir inquérito sobre caso de racismo

Na última terça-feira, o Fluminense encaminhou um requerimento de instauração de inquérito ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), para apuração da denúncia de racismo feita por Gabigol após o clássico em que o Flamengo saiu derrotado, pelo Carioca. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube rubro-negro, disse que o Tricolor "não fez mais que sua obrigação de colaborar com o banimento do racismo".

- Sobre o Fluminense ter se antecipado e pedido a abertura de inquérito, não fez mais que sua obrigação de colaborar com o banimento do racismo. O Flamengo iria protocolar hoje o pedido de inquérito, mas não o fez porque o Fluminense fez antes. Estamos à disposição do TJD - postou Dunshee em seu perfil no Twitter. Também através do Twitter, Gabigol reproduziu a filmagem e um comentário, que questionava se o ato havia ocorrido ou se era "uma impressão". O camisa 9 rebateu escrevendo: "Impressão?", antes de postar o seguinte:

- Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor! #RacismoNÃO - postou Gabigol.

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O Flamengo também se manifestou em apoio ao atleta:

- O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta @gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão.