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'Não fez mais que a obrigação', diz VP do Flamengo após Fluminense pedir inquérito sobre caso de racismo

Gabigol teria sido chamado de 'macaco' ao deixar o campo do Estádio Nilton Santos, no último domingo, no Fla-Flu válido pelo Campeonato Carioca
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Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 12:07
Na última terça-feira, o Fluminense encaminhou um requerimento de instauração de inquérito ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), para apuração da denúncia de racismo feita por Gabigol após o clássico em que o Flamengo saiu derrotado, pelo Carioca. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube rubro-negro, disse que o Tricolor "não fez mais que sua obrigação de colaborar com o banimento do racismo".
- Sobre o Fluminense ter se antecipado e pedido a abertura de inquérito, não fez mais que sua obrigação de colaborar com o banimento do racismo. O Flamengo iria protocolar hoje o pedido de inquérito, mas não o fez porque o Fluminense fez antes. Estamos à disposição do TJD - postou Dunshee em seu perfil no Twitter. Também através do Twitter, Gabigol reproduziu a filmagem e um comentário, que questionava se o ato havia ocorrido ou se era "uma impressão". O camisa 9 rebateu escrevendo: "Impressão?", antes de postar o seguinte:
- Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor! #RacismoNÃO - postou Gabigol.
> Fla joga amanhã! Veja a tabela do Cariocão
O Flamengo também se manifestou em apoio ao atleta:
- O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta @gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão.
Crédito: GabidenunciouatoracistaapósderrotadoFlamengo(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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