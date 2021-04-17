Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Não estou satisfeito, não entreguei meus objetivos. Temos muito a melhorar no Botafogo', diz Chamusca
futebol

'Não estou satisfeito, não entreguei meus objetivos. Temos muito a melhorar no Botafogo', diz Chamusca

Treinador expõe frustração com a derrota por 1 a 0 do Alvinegro para o Fluminense e a consequente eliminação da equipe das semifinais do Carioca neste sábado...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 19:20
Crédito: Vitor Silva / Botafogo FR
O técnico Marcelo Chamusca expôs seu descontentamento em torno da nova eliminação do Botafogo na temporada de 2021. Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado, o comandante alvinegro fez críticas à dificuldade para logística entre o duelo com o ABC, pela Copa do Brasil, e o Clássico Vovô.
- Gostaria de pontuar uma situação muito inerente. Jogamos quarta-feira pela Copa do Brasil, às 21h30 e marcaram uma partida para 72 horas depois. Sendo que a gente viajou 16 horas. Tivemos que colocar jogadores em campo sem sequer treinar. Não é uma desculpa, mas teria de pontuar isto - afirmou.
Em seguida, Chamusca manifestou seu descontentamento quanto ao Alvinegro.
- Meu trabalho em resultados é ruim, não entreguei meus objetivos. Em algumas partidas, jogamos melhor, mas outras, não fomos tão bem. Hoje (sábado), tivemos muita dificuldade para formatação e o Fluminense somou sinalização. Estou descontente da nossa performance e da atitude, mas disposto a melhorar para colocar uma equipe mais consistente - declarou.
O treinador reconheceu que há muito a melhorar no Alvinegro até a disputa da Série B.
- O time não está pronto, tem de melhorar. Não fomos eliminados hoje. Fomos contra adversários que jogamos muito bem e não conseguimos vencer. É muito ruim perder para adversários de menor investimento. Vamos qualificar a equipe para que o cenário mude - disse.
O Botafogo encerra sua participação na Taça Guanabara na próxima semana, contra o Macaé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados