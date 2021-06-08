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'Não é lugar para covardes': Rafael Moura cita Heleno e pode agregar dentro e fora de campo no Botafogo

Atacante pode ser importante para a retenção de bola e melhora do sistema ofensivo do Alvinegro, além de servir como um mentor para os jogadores mais jovens...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 06:00

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
"Ele (Heleno) tem frases memoráveis, que não era jogador de futebol, era jogador do Botafogo e que aqui não era lugar para covardes. Era uma liderança, fora os grandes lances que fez": foi desta forma que Rafael Moura chegou ao Botafogo. O atacante, apresentado como reforço do Alvinegro, havia revelado na semana passada um parentesco com Heleno de Freitas, ídolo do clube.
+ Liderança, bom na bola aérea e fora do auge físico: como Rafael Moura chega ao Botafogo
O He-Man, mesmo em pouco tempo, já mostrou que entendeu o DNA alvinegro que possui. A promessa de efeito, contudo, não está apenas no sentido das frases ditas: Rafael Moura, mesmo aos 38 anos, chega com um cenário para agregar ao dia a dia do clube de General Severiano.O atacante foi um pedido da própria comissão técnica do Botafogo, que pediu um atacante alto e com bom aproveitamento no jogo aéreo. No último Brasileirão, Rafael Moura teve 53% de aproveitamento nos duelos aéreos - tanto ofensivos quanto defensivos - que disputou, de acordo com números do site "SofaScore".
- Os meninos jogaram muito bem contra o Coritiba, o Chay fez uma belíssima partida, Navarro, Marco Antônio... Todos estão cientes que precisa ter um pouco mais de calma nessa transição. Não adianta roubar a bola e perder logo em seguida. O início da transição será com os volantes e os laterais me procurando para eu segurar a bola, isso vai ser importante e podemos tirar proveito disso. Quem joga perto de mim é muito rápido e inteligente - afirmou.MENTOR​Em um elenco que possui uma faixa etária na média de 24,9 anos, Rafael Moura também chega para ser um expoente de experiência. O atacante, durante a entrevista de apresentação, negou o rótulo de que assinou com o Alvinegro apenas "para de aposentar" e admitiu que não gosta de perder.
Fora e dentro de campo, a expectativa é que Rafael Moura chegue para agregar no Botafogo. O 'He-Man', claro, terá a missão de ser um dos líderes da equipe na busca pelo retorno à elite nacional.

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