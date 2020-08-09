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'Não concluímos bem', diz Rodrigo Caio após derrota do Flamengo

Zagueiro foi um dos poucos destaques do Rubro-Negro, que foi superado pelo Atlético-MG neste domingo, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 18:38
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Um dos poucos destaques do Flamengo na derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Caio reconheceu a falta de pontaria do Rubro-Negro durante a partida da tarde deste domingo, no Maracanã. Para o zagueiro, porém, a equipe tem que levantar a cabeça e superar o resultado negativo na estreia do técnico espanhol Domènec Torrent.
Confira a tabela do Brasileirão
— Acredito que tivemos grandes oportunidades no primeiro tempo e não concluímos bem. Acho que essa foi a tônica do jogo. No segundo tempo, eles adiantaram bem a marcação, não conseguimos sair, e eles aproveitaram q a oportunidade que tiveram e fizeram o gol. No primeiro tempo, tivemos quatro ou cinco oportunidades em roubadas perto da área. Esse foi o jogo, mas precisamos levantar a cabeça, não temos tempo para reclamar — disse Rodrigo Caio à TV Globo ao fim da partida.
Em busca da recuperação, o Flamengo voltará a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Olímpico de Goiânia, pela segunda rodada do Brasileirão.

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