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Nada feito! Miguel Ángel Ramírez tem estreia adiada no Internacional

Nome do treinador não foi publicado no BID da CBF e o Colorado será dirigido por Osmar Loss...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 16:17
Crédito: Treinador foi oficialmente apresentado no Colorado (Ricardo Duarte
A tão aguardada estreia de Miguel Ángel Ramírez no Internacional não vai acontecer neste fim de semana. O nome do espanhol não apareceu no BID da CBF e o time será comandado por Osmar Loss diante do Ypiranga-RS.
Ao longo dos últimos dias, o novo treinador foi apresentado ao elenco e comandou seus primeiros treinos táticos, que renderam diversos elogios dos atletas.
Mesmo sem estar à beira do campo, Ramírez marcou presença no Beira-Rio para acompanhar os duelos contra o Juventude e São Luiz.
Osmar Loss
Desde a sua volta ao Internacional, o auxiliar terá a primeira oportunidade de mostrar serviço. A sua última experiência como treinador foi no Corinthians em 2018.
Confira a provável escalação do Inter: Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges; Lucas Vital, Mauricio e Lucas Ramos; Peglow, Amaya e Yuri Alberto.

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