Nada feito! Miguel Ángel Ramírez tem estreia adiada no Internacional

Crédito: Treinador foi oficialmente apresentado no Colorado (Ricardo Duarte

A tão aguardada estreia de Miguel Ángel Ramírez no Internacional não vai acontecer neste fim de semana. O nome do espanhol não apareceu no BID da CBF e o time será comandado por Osmar Loss diante do Ypiranga-RS.

Ao longo dos últimos dias, o novo treinador foi apresentado ao elenco e comandou seus primeiros treinos táticos, que renderam diversos elogios dos atletas.

Mesmo sem estar à beira do campo, Ramírez marcou presença no Beira-Rio para acompanhar os duelos contra o Juventude e São Luiz.

Osmar Loss

Desde a sua volta ao Internacional, o auxiliar terá a primeira oportunidade de mostrar serviço. A sua última experiência como treinador foi no Corinthians em 2018.