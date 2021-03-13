Nada feito! Miguel Ángel Ramírez tem estreia adiada no Internacional

A tão aguardada estreia de Miguel Ángel Ramírez no Internacional não vai acontecer neste fim de semana. O nome do espanhol não apareceu no BID da CBF e o time será comandado por Osmar Loss diante do Ypiranga-RS.
Ao longo dos últimos dias, o novo treinador foi apresentado ao elenco e comandou seus primeiros treinos táticos, que renderam diversos elogios dos atletas.
Mesmo sem estar à beira do campo, Ramírez marcou presença no Beira-Rio para acompanhar os duelos contra o Juventude e São Luiz.
Osmar Loss
Desde a sua volta ao Internacional, o auxiliar terá a primeira oportunidade de mostrar serviço. A sua última experiência como treinador foi no Corinthians em 2018.
Confira a provável escalação do Inter: Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges; Lucas Vital, Mauricio e Lucas Ramos; Peglow, Amaya e Yuri Alberto.