Nacho x Arrascaeta: os garçons de Atlético-MG e Flamengo que podem decidir a Supercopa

Como toda decisão, a Supercopa do Brasil pode ser decidida no detalhe. Nesse sentido, Nacho Fernández e Arrascaeta surgem para Atlético-MG e Flamengo, respectivamente, como jogadores capazes de, em um toque, mudar a história do jogo que acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal. > Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos!NACHO FERNÁNDEZ

Depois de anos de destaque pelo River Plate, o Atlético-MG anunciou a contratação do meio-campista no dia 20 de fevereiro do ano passado. Nacho não teve dificuldades para se adaptar e, logo de cara, marcou três gols nos três primeiros jogos pelo Galo naquela temporada.

O argentino manteve o bom nível de atuações e foi fundamental para o time mineiro durante todo 2021. No total, ele fechou o ano com dez gols marcados e 11 assistências distribuídas.

Não por acaso, na primeira temporada com o Atlético, Nacho foi eleito o melhor meio-campista da última edição do Campeonato Brasileiro. Com a moral elevada para 2022, o jogador mira, mais uma vez, ser decisivo no setor para o Galo mirar mais um título.ARRASCAETA

Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta tem sido essencial desde que estreou com o Manto, em 2019. De lá pra cá, o camisa 14 conquistou todos os títulos possíveis com o Rubro-Negro, exceto o Mundial de Clubes e a Copa do Brasil. Aliás, ele já chegou a concorrer prêmio Puskas com o gol marcado diante do Ceará, na Arena Castelão.

Na última temporada, apesar de ter jogado apenas 35 partidas - por causa de convocações e lesões -, os números mostram que o uruguaio teve um ano sólido. Arrascaeta, por exemplo, deu 14 assistências - a segunda melhor marca do time, atrás apenas de Vitinho.

De contrato renovado e com uma valorização salarial no novo acordo, o meia busca ter o mesmo impacto dentro de campo na Supercopa do Brasil 2022 que teve na edição 2021. Vale lembrar que, no ano passado, ele foi eleito o craque da decisão - Arrascaeta marcou um dos gols e comandou as ações ofensivas do time.