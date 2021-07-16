Nação no topo: Flamengo lidera ranking de engajamento digital em 45 dos últimos 48 meses

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Mesmo quando a fase não é das melhores dentro de campo, o Flamengo mantém sua torcida ativa nas redes sociais. De acordo com levantamento do D&F Social Analytics, o Rubro-Negro ficou em primeiro entre todos os clubes da América no número de interações no Twitter no mês de junho, com direito a uma ampla vantagem para os demais. Aliás, este foi o 45º mês nos últimos quatro anos em que o clube liderou o ranking de engajamento na rede social.

+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioNo total, nos 30 dias de junho, o perfil oficial do Flamengo acumulou 4,99 milhões de interações. O São Paulo, por exemplo, ficou em segundo lugar na lista com menos da metade (2,31 milhões). Corinthians (1,74 M), Atlético-MG (1,64 M) e River Plate (1,47 M) completam o Top-5. Vale lembrar que junho não foi um dos melhores meses para o Flamengo dentro de campo. Além de ficar 10 dias sem jogar em função da Data Fifa, o Rubro-Negro teve um início irregular no Campeonato Brasileiro, com derrotas para Red Bull Bragantino e Juventude.

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