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futebol

Nação BRB Fla: Banco digital atinge marca de 300 mil contas abertas

Número é registrado nove meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo do Flamengo com o patrocinador master
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:50
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Nação BRB FLA, banco digital fruto de parceria estratégica entre o BRB e o Flamengo, atingiu a marca de 300 mil contas abertas. O número foi conquistado apenas nove meses depois do lançamento, em julho de 2020.
+ Flamengo x Palmeiras: final da Supercopa tem embate entre elencos valiosos; veja a comparaçãoCom menos de um ano de funcionamento, o Nação BRB FLA já se apresenta como um banco completo, presente em 33 países, 74% dos municípios brasileiros e em todos os municípios do país com mais de 40 mil habitantes.
Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, e Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, celebraram os números alcançados nesta semana.
- Os números do Nação BRB FLA refletem o sucesso da parceria. Apenas no mês de março, foram abertas 108 mil novas contas. Já foram comercializados mais de 140 mil cartões de crédito, sendo 57 mil apenas no mês passado - afirmou Paulo Henrique Costa.
- A Nação Rubro-Negra é fantástica. Mal celebramos as 200 mil contas no nosso Banco Nação BRB Fla, agora acabamos de chegar às 300 mil. Este trabalho é muito importante para fortalecer ainda mais o nosso clube. Por isso, pedimos a todos os rubro-negros que puderem para abrirem uma conta no banco do Flamengo - disse Gustavo Oliveira.
+ Boletim do Flamengo: Matheuzinho treina com o grupo e deve voltar na Supercopa; Pedro não avança
O banco digital oferece uma série de produtos e serviços de crédito e investimento disponíveis – BRB Parcelado, cheque especial e aplicações por meio da plataforma de investimentos exclusiva, lançada há menos de um mês, em parceria com a Genial. Estão disponíveis mais de 280 opções diferentes de investimento, além de Home Broker para operar diretamente no mercado de ações.
O banco digital também oferece seguros para acidentes pessoais, com descontos em medicamentos e orientação médica por vídeo-chamada, 24h por dia.

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