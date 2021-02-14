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Na volta do Mundial, Gustavo Gómez exalta vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza

Paraguaio enalteceu o triunfo do Verdão e declarou que time precisava dar uma resposta e convencer a torcida após jogos ruins...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 20:52

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 20:52

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Capitão do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez enalteceu a vitória do Alviverde diante do Fortaleza por 3 a 0, na noite deste domingo (14). Depois de um Mundial de Clubes ruim disputado no Catar, o paraguaio afirmou que o time precisava dar uma resposta para a torcida e declarou que para apagar a impressão precisava vencer bem e convencer.
​Assim que a partida se encerrou, o defensor rasgou elogios aos companheiros pela atuação no primeiro tempo e comemorou o bom desempenho do sistema defensivo.
– Fizemos um grande jogo, nosso time jogou muito bem. Defensivamente o time estava bem, estava bem preparado. Fizemos três gols no primeiro tempo e o grupo está de parabéns – disse.O zagueiro não fugiu do tema Mundial de Clube e tratou a vitória como uma forma de reagir efetivamente após os jogos ruins na jornada pelo bi do mundo.
– Nosso time precisava dessa vitória. Depois do Mundial, o nosso time a primeira que coisa que nós queríamos jogar em casa, jogar bem e ganhar bem. Aconteceu hoje. Nosso grupo, nossa equipe e o Palmeiras está de parabéns – finalizou.
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, fora de casa, contra o já rebaixado Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira.

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