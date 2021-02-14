Na volta do Mundial, Gustavo Gómez exalta vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Capitão do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez enalteceu a vitória do Alviverde diante do Fortaleza por 3 a 0, na noite deste domingo (14). Depois de um Mundial de Clubes ruim disputado no Catar, o paraguaio afirmou que o time precisava dar uma resposta para a torcida e declarou que para apagar a impressão precisava vencer bem e convencer.

​Assim que a partida se encerrou, o defensor rasgou elogios aos companheiros pela atuação no primeiro tempo e comemorou o bom desempenho do sistema defensivo.

– Fizemos um grande jogo, nosso time jogou muito bem. Defensivamente o time estava bem, estava bem preparado. Fizemos três gols no primeiro tempo e o grupo está de parabéns – disse.O zagueiro não fugiu do tema Mundial de Clube e tratou a vitória como uma forma de reagir efetivamente após os jogos ruins na jornada pelo bi do mundo.

– Nosso time precisava dessa vitória. Depois do Mundial, o nosso time a primeira que coisa que nós queríamos jogar em casa, jogar bem e ganhar bem. Aconteceu hoje. Nosso grupo, nossa equipe e o Palmeiras está de parabéns – finalizou.