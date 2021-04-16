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Na véspera da estreia no Brasileirão feminino, Mylena exalta equipe: 'Temos que manter o rendimento'

Jogadora de 21 anos foi contratada este ano, junto ao São José, e vem sendo titular na lateral direita da equipe...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:30
Crédito: Amanda e Mylena em campo pelo Botafogo. Vitor Silva/Botafogo
Neste domingo, o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro feminino, às 15h, contra o Bahia, no Estádio Nilton Santos. Após realizarem boas campanhas e conseguirem o acesso inédito a divisão de elite do Brasil, as duas equipes protagonizaram um dos jogos mais interessantes da primeira rodada. Assim, a lateral direita Mylena e a zagueira Amanda, falaram sobre a expectativa para o confronto e, principalmente para o decorrer da temporada.
> Veja a tabela do Brasileirão feminino - Estamos muito bem na temporada até aqui, são nove vitórias e apenas uma derrota. Queremos manter esse rendimento ao longo de todo o Brasileiro. É uma competição muito difícil, mas nós temos total capacidade de concretizarmos nosso objetivo no torneio - disse Mylena, lateral que foi contratada para esta temporada e vem sendo titular no Botafogo.
Para a zagueira Amanda, as expectativas são as melhores possíveis porque, segundo ela, o time do Botafogo é extremamente qualificado em todas as posições. Além disso, a defensora também reforçou que, não atoa a equipe venceu o Campeonato Carioca feminino.
- Minha expectativa para a estreia do Brasileirão é a melhor possível. Nosso elenco é muito qualificado, com jogadoras de alto nível em todas as posições do campo. Não fomos campeãs cariocas por acaso, isso é fruto de muito trabalho e dedicação - completou a zagueira de 23 anos.
Vale lembra que, no dia 20 de março, com gols de gols de Káren e Vivian, as Gloriosas venceram o Fluminense por 2 a 0 e conquistaram o título do Campeonato Estadual.

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