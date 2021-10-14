Na última vez que venceu o Coritiba, o Vasco enfrentou Vanderlei, ídolo se lesionou e havia jogador de seleção

Se enfrenta o Coritiba, neste sábado, desesperado pela vitória, a memória precisa ir até 2013 para recuperar a última vez que o Vasco foi feliz contra o rival. Mais especificamente para a noite de 2 de novembro daquele ano. Era tempo de luta contra o rebaixamento na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a briga é para retornar à elite.Naquela ocasião, também era reta final de campeonato, mas a 32ª rodada. O time então comandado por Adilson Batista, em Macaé, venceu por 2 a 1 e conquistou uma posição na tabela. Chegava à 17ª posição numa batalha que duraria até o fim da competição. E o torcedor bem lembra que o resultado foi de insucesso.
Naquele dia, Juninho Pernambucano foi titular, mas ficou em campo somente 18 minutos. Uma lesão marcou o penúltimo jogo dele como jogador profissional. Daqueles 28 atletas que entraram em campo no Moacyrzão, um estará em campo neste sábado: o goleiro Vanderlei, que fez história na equipe paranaense e está no primeiro ano no Vasco.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Cruz-Maltino, inclusive, tinha uma equipe desequilibrada: jogadores veteranos em fim de carreira, como Juninho e Cris; alguns que tiveram pouca expressão mesmo depois, como Alessandro, Jomar e Francismar; e até um jogador que se tornaria figura constante na seleção peruana: o polivalente Yoshimar Yotún, à época uma promessa bastante criticada.Confira a ficha daquele jogo:
FICHA TÉCNICAVASCO 2x1 CORITIBA
Local: Moacyrzăo, Rio de Janeiro (RJ)Data-Hora: 2/11/2013, 19h30 (de Brasília)Árbitro: Márcio Chagas da Silva (RS)Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabiano da Silva Ramires (ES)Renda e público: R$ 75.140 / 6.695 pagantesCartões amarelos: Abuda, Edmilson, Wendel e Renato Silva (VAS) Leandro Almeida, Gil e Carlinhos (CFC)Gols: Edmilson 25'/1ºT (1-0) e 26'/2ºT (2-0); Luccas Claro 37'/2ºT (2-1)
VASCO: Alessandro, Fagner (Reginaldo 26'/2ºT), Jomar, Cris e Yotún; Wendel, Pedro Ken, Marlone, Juninho (Abuda 18'/1ºT) e Francismar (Renato Silva - intervalo); Edmílson - Técnico: Adilson Batista.
CORITIBA: Vanderlei, Gil, Leandro Almeida, Luccas Claro e Carlinhos; Júnior Urso (Lincoln, 39'/2ºT), Willian e Alex (Deivid, 31'/2ºT); Geraldo (Vitor Junior, 37'/1ºT), Júlio Cesar e Robinho - Técnico: Péricles Chamusca.