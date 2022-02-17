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Na reapresentação após vitória contra o São Bernardo, Corinthians faz trabalho de posse de bola

Os jogadores do Timão que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bernô ficaram na parte interna do CT para trabalho regenarativo...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:43
Um dia após a vitória por 3 a 0 diante do São Bernardo, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, durante a tarde de quinta-feira (17), e iniciou a preparação para o duelo fora de casa, contra o Botafogo.> GALERIA - Róger Guedes e Willian se destacam na vitória do Timão; veja notas
Assim como vem acontecendo desde o começo da temporada, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida não foram ao gramado, e ficaram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia do Timão.
Em seguida, o técnico interino Fernando Lázaro comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Por fim, ele preparou um coletivo com os jogadores – também com uma área de jogo diminuída.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista
Na sexta-feira (18), durante a manhã, o elenco faz o último treino antes de viajar para Ribeirão Preto. O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é no sábado (19), às 18h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Paulistão.
Crédito: ElencodoTimãodurantetreinodequinta-feira(Foto:FelipeSzpak/AgênciaCorinthians

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