Na reapresentação após vitória contra o São Bernardo, Corinthians faz trabalho de posse de bola

Um dia após a vitória por 3 a 0 diante do São Bernardo, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, durante a tarde de quinta-feira (17), e iniciou a preparação para o duelo fora de casa, contra o Botafogo.> GALERIA - Róger Guedes e Willian se destacam na vitória do Timão; veja notas

Assim como vem acontecendo desde o começo da temporada, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida não foram ao gramado, e ficaram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia do Timão.

Em seguida, o técnico interino Fernando Lázaro comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Por fim, ele preparou um coletivo com os jogadores – também com uma área de jogo diminuída.

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Na sexta-feira (18), durante a manhã, o elenco faz o último treino antes de viajar para Ribeirão Preto. O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é no sábado (19), às 18h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Paulistão.