Na moda! Torcedores aprovam novo uniforme do Botafogo

O Botafogo está bem vestido. Pelo menos essa é opinião da torcida do clube de General Severiano. Em enquete realizada no último fim de semana, os botafoguenses aprovaram, em imensa maioria, o novo terceiro uniforme da equipe, de cor branca, produzido pela Kappa.Em votação realizada no último sábado nas redes sociais do LANCE! - com um total de 1.117 votos -, 90,6% dos internautas afirmaram que gostaram da nova camisa do Botafogo. Por outro lado, 9,4% colocaram que não curtiram o uniforme.