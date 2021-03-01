Na moda! Torcedores aprovam novo uniforme do Botafogo

O Botafogo está bem vestido. Pelo menos essa é opinião da torcida do clube de General Severiano. Em enquete realizada no último fim de semana, os botafoguenses aprovaram, em imensa maioria, o novo terceiro uniforme da equipe, de cor branca, produzido pela Kappa.Em votação realizada no último sábado nas redes sociais do LANCE! - com um total de 1.117 votos -, 90,6% dos internautas afirmaram que gostaram da nova camisa do Botafogo. Por outro lado, 9,4% colocaram que não curtiram o uniforme.
Nas redes sociais em si, a maioria dos comentários foi de elogios para os novos uniformes. Além da terceira camisa, a Kappa também lançou uma roupa de goleiro, em tom amarelo/dourado.
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O Botafogo vai estrear os novos uniformes já nesta quarta-feira, diante do Boavista, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Será a estreia da equipe na temporada.