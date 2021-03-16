Na mira do Botafogo, Wellington Paulista afirma que quer renovar com o Fortaleza: 'Meu intuito é ficar'

Crédito: Divulgação/CBF

O Botafogo deve riscar um nome na lista de desejos nesta janela de transferências. Wellington Paulista, que está na mira do clube de General Severiano para a temporada, afirmou que tem o desejo permanecer no Fortaleza, clube no qual possui contrato até maio.

+ Carli diz que ficou com 'muita raiva' no rebaixamento do Botafogo e afirma: 'Vou dar a vida pelo clube'

Na busca por um camisa 9 experiente, o Botafogo fez uma sondagem e monitorava a situação de Wellington Paulista. Os planos do Alvinegro, contudo, devem ir por água abaixo.

- Meu intuito é ficar, todo mundo sabe disso. Já conversei com o Marcelo (Paz, presidente do Fortaleza), meu empresário deve estar conversando com o Paz sobre uma renovação. Estou muito feliz no Fortaleza. Espero estender meu contrato ainda mais para que eu consiga fazer mais gols e se Deus quiser completar 200 jogos - afirmou, em entrevista na última segunda-feira.