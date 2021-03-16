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Na mira do Botafogo, Wellington Paulista afirma que quer renovar com o Fortaleza: 'Meu intuito é ficar'

Atacante tem contrato com o Leão até o fim do Estadual, mas externou desejo em estender vínculo; Glorioso monitora situação do jogador para a disputa da Série B...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 14:21
Crédito: Divulgação/CBF
O Botafogo deve riscar um nome na lista de desejos nesta janela de transferências. Wellington Paulista, que está na mira do clube de General Severiano para a temporada, afirmou que tem o desejo permanecer no Fortaleza, clube no qual possui contrato até maio.
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Na busca por um camisa 9 experiente, o Botafogo fez uma sondagem e monitorava a situação de Wellington Paulista. Os planos do Alvinegro, contudo, devem ir por água abaixo.
- Meu intuito é ficar, todo mundo sabe disso. Já conversei com o Marcelo (Paz, presidente do Fortaleza), meu empresário deve estar conversando com o Paz sobre uma renovação. Estou muito feliz no Fortaleza. Espero estender meu contrato ainda mais para que eu consiga fazer mais gols e se Deus quiser completar 200 jogos - afirmou, em entrevista na última segunda-feira.
Enquanto isso, o Botafogo segue buscando nomes para reforçar o elenco visando a disputa do Campeonato Carioca e, principalmente, a Série B do Brasileirão. O treinador Marcelo Chamusca tem dedo forte nos nomes que são indicados.

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