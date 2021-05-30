Na largada pelo inédito Tri, Flamengo defende invencibilidade de três anos contra o Palmeiras

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Brasileirão de 2021 começa neste domingo para Flamengo e Palmeiras. Dois dos times que largam como candidatos ao título nacional se enfrentam no Maracanã, a partir das 16h, e colocam toda rivalidade crescente nos últimos anos mais uma vez à prova. Para a equipe de Rogério Ceni, o confronto será o primeiro na defesa do bicampeonato e o Rubro-Negro conta com um bom retrospecto recente diante do rival. São mais de três anos de invencibilidade.

A última derrota para o Palmeiras foi em 12 de novembro de 2017, por 2 a 0, pelo Brasileirão. Desde então, são quatro vitórias do Flamengo (2 a 0 em 2021, e 3 a 1 e 3 a 0 em 2019) e quatro empates, sendo que, no último, em fevereiro, o Flamengo venceu a decisão nos pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil.

Desde que chegaram ao Ninho do Urubu, em 2019, uma dupla em especial tem se destacado nos confrontos contra o Palmeiras: Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Juntos, o meio-campista da Seleção Uruguaia e o atacante da Seleção Brasileira já marcaram oito gols em cinco partidas contra o adversário deste domingo.

Os últimos foram ainda em abril, na decisão da Supercopa do Brasil, em Brasília. Arrasca e Gabi marcaram os gols do Flamengo no tempo normal. O empate em 2 a 2 levou a decisão para os pênaltis, ambos converteram as cobranças e, com as defesas de Diego Alves, o Rubro-Negro foi campeão.No Brasileirão de 2019, duas vitórias sobre o Palmeiras foram marcantes na campanha do título. No primeiro turno, o Flamengo venceu, no Rio de Janeiro, por 3 a 0, com dois gols de Gabriel Barbosa e um de Arrascaeta, que ainda deu uma assistência para o camisa 9. Em um Maracanã lotado, a partida contra o rival paulista foi um das grandes exibições da equipe do Mister Jorge Jesus.