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Na história: Vasco oferece título de sócio honorário a Pelé

Rei do futebol teve passagem pelo Cruz-Maltino, se declara torcedor do clube e, após trâmites burocráticos internos, faz parte do quadro de associados...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 19:57
Crédito: Acervo/Vasco
O que já era história e sentimento declarado virou relação interligada também no quadro de associados. Após trâmites burocráticos nas últimas semanas, o Vasco informou, na noite desta quarta-feira, que ofereceu o título de sócio honorário a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé.Confira a nota publicada no site oficial do clube:
"Nesta quarta-feira (26/05), o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama tomou uma decisão que saúda a história do futebol, oferecendo o título de Sócio Honorário ao maior atleta de todos os tempos: Pelé.
As contribuições de Pelé para o futebol brasileiro e mundial dispensam apresentações, e muito orgulha ao Vasco que o Rei do Futebol tenha uma ligação tão intensa com o Clube.
Pelé se declara vascaíno desde sua infância, tendo vestido a camisa do Gigante da Colina no Torneio do Morumbi, em 1957. Quis o destino que o gol 1000 de Pelé, marcado com a camisa do Santos, fosse marcado no Maracanã, contra o clube do coração.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Pelé reafirmou recentemente que não foi vascaíno apenas na infância; ele ainda é. E se o Vasco tem o objetivo de reunir os vascaínos junto a si, o título de sócio agrega o maior de todos.
Bem-vindo, Pelé!"

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