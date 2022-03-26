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futebol

Na final do Paulistão, Palmeiras não desiste de mandar segundo jogo no Allianz

Verdão tentará antecipar volta da decisão para o sábado, dia 2 de abril...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 20:33

Publicado em 26 de Março de 2022 às 20:33

Classificado para a final do Campeonato Paulista ao bater o Red Bull Bragantino, neste sábado (26), por 2 a 1, o Palmeiras não desistiu de decidir o Estadual no Allianz Parque. A decisão está prevista para o dia 3 de abril, um domingo, dois dias antes do show da banda americana Marron 5 no estádio palmeirense.
>TABELA - Confira os jogos da reta final do Paulistão> GALERIA - Veja quanto o Palmeiras ganhou de premiações com Abel
O Verdão atua nos bastidores para o segundo jogo da final do Paulistão então seja antecipado em um dia e ocorra no dia 2 de abril, um sábado. Mesmo assim, essa possibilidade é vista como improvável até mesmo para a cúpula alviverde, por conta da detentora dos direitos de transmissão aberta do campeonato, que transmitiu os seus jogos do fim de semana às 16h dos domingos desde o início do torneio.
O Palmeiras conversa com a Federação Paulista de Futebol e o estafe do Marron 5 para poder decidir o Paulistão no Allianz pela terceira vez desde a sua inauguração. As outras duas vezes foram contra o Corinthians, em 2018 e 2020, com uma derrota e uma vitória. O Timão pode ser novamente o adversário palmeirense na decisão estadual, caso passe pelo São Paulo, neste domingo (27), no estádio do Morumbi.
Caso o Verdão não consiga articular a alteração de datas na final do Campeonato Paulista, terá que buscar um outro estádio para mandar a sua partida. A Arena Barueri é um local trabalhado pela direção alviverde.
Crédito: AllianzParquepodereceberterceiradeicsãodePaulistadesdeasuainauguração(Foto:Divulgação/RBBragantino

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