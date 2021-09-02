Na expectativa pela estreia, Willian tem seu primeiro dia de treinos no Corinthians

Depois dos dias de festa com o anúncio, a chegada ao Brasil e as comemorações dos 111 anos de aniversário, o torcedor do Corinthians teve mais um motivo para sorrir nesta quinta-feira ao ver Willian fazendo suas primeiras atividades no CT Joaquim Grava, gerando expectativa para a estreia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
No treino desta tarde, o meia conheceu seus novos companheiros e realizou os primeiros testes no CT. No entanto, ainda não trabalhou com o restante do grupo, o que deve acontecer ao longo dos próximos dias de atividade.
Mais cedo, o nome do jogador já havia aparecido no BID da CBF, regularizando a situação burocrática de Willian. Assim, ele poderia estrear na próxima terça-feira, contra o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021, em Itaquera.
Da mesma forma que tem acontecido com os demais reforços, a comissão técnica não pretende queimar etapas e vai colocar em campo os jogadores somente quando eles tiverem condições de jogo. No caso de Willian, que não atua de forma oficial há cerca de quatro meses, sua condição será avaliada dia a dia. Neste momento, ainda não é possível tirar uma conclusão.