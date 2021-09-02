Na expectativa pela estreia, Willian tem seu primeiro dia de treinos no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois dos dias de festa com o anúncio, a chegada ao Brasil e as comemorações dos 111 anos de aniversário, o torcedor do Corinthians teve mais um motivo para sorrir nesta quinta-feira ao ver Willian fazendo suas primeiras atividades no CT Joaquim Grava, gerando expectativa para a estreia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No treino desta tarde, o meia conheceu seus novos companheiros e realizou os primeiros testes no CT. No entanto, ainda não trabalhou com o restante do grupo, o que deve acontecer ao longo dos próximos dias de atividade.

Mais cedo, o nome do jogador já havia aparecido no BID da CBF, regularizando a situação burocrática de Willian. Assim, ele poderia estrear na próxima terça-feira, contra o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021, em Itaquera.