Na estreia, Lisca incentiva atletas do Vasco no vestiário: 'Tem necessidade, tem amor e tem sangue'

Crédito: Lisca estreou com vitória no comando do Vasco; equipe goleou o Guarani por 4 a 1 (Reprodução/VascoTV

A expectativa para a estreia de Lisca à frente do comando técnico do Vasco era grande. E o primeiro jogo do treinador não poderia ter sido melhor, goleada em cima do Guarani, com o time jogando bem e sendo letal nas finalizações e contra-ataques. No vídeo dos bastidores, divulgado pela VascoTV, o comandante aparece incentivando muito seus jogadores e animando o ambiente com seu jeito irreverente.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Vamos jogar. Tem sangue! Olha a camisa que nós estamos vestindo, velho. O que nós queremos mais da vida? Tem necessidade, tem amor e tem sangue. Tem sangue (disse apontando para veia do braço)! Agora vamos jogar para nós. Hoje é para nós! 'Vamô bora!' Tem história aqui nessa roda. Vamos colocá-la lá dentro - gritou o treinador antes da entrada dos jogadores em campo.

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Além de Lisca, o capitão Leandro Castan também teceu palavras motivacionais e reforçou o discurso do treinador. O defensor lembrou a conversa que o elenco teve no dia anterior, após a apresentação do treinador. Nele, cada atleta falou um pouco dos seus sonhos e projetos para o futuro.

- Ontem na reunião muitos falaram de sonho, família, tirar a família da pobreza. Agora é a hora, rapaziada. Essa é a oportunidade que nós temos de fazer história, de mudar a história das nossas famílias. A hora é agora. Realizar sonhos, nosso time é forte pra car... É uma nova fase agora, rapaziada. Confiança. Vamos jogar todos juntos - afirmou Castan.

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Por fim, depois da goleada que reaproximou o Gigante da Colina do G4 da Série B, os jogadores foram recebidos ao som do hino do clube pelo diretor executivo Alexandre Pássaro. Lisca agradeceu aos jogadores pelo desempenh em sua estreia no comando do Vasco.

- Bom, galera. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês por uma estreia maravilhosa minha no Vasco. Nós estávamos precisando também. Uma retomada. Precisávamos muito dessa vitória. O jogo não foi fácil. O placar foi elástico, mas sofremos no início. Estávamos ainda um pouco inseguros, com algumas mudanças de situações. Mas queria dizer que o segundo tempo, p..., foi bonito de ver. Corremos pra car..., muito mais do que os caras. E quem cansou foram eles. Não nós que jogamos naquele campo pesado (na quarta, no Rei Pelé, diante do CSA) - disse Lisca, e em seguida emendou

- Vamos respirar bem, descansar, curtam a vitória, porque amanhã já começamos o trabalho para quarta. Agora trocamos a chave. Agora é Copa do Brasil, é jogo grande, é São Paulo, é jogo que todos querem jogar. Mas sem tirar o foco da Série B. É um olho no peixe e outro no gato. Velho ditado. Parabéns, calma, tranquilidade, ninguém está empolgado. Sabemos que temos muita coisa para fazer, e nosso time tem muito a evoluir e melhorar. Para repetir placares assim, para jogar com mais consistência. Mas que foi do cara..., foi do cara... - concluiu.