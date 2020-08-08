Na estreia do Brasileirão, Odair Hellmann encara o Grêmio e busca sua primeira vitória na Arena

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Neste domingo, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro 2020 contra o Grêmio, na casa da equipe gaúcha, às 19h. Apesar de ter conseguido uma vitória épica no Rio Grande do Sul, em 2019, o Tricolor era dirigido por Fernando Diniz. O técnico Odair Hellmann, por sua vez, busca dar fim a um incômodo jejum. Ele jamais venceu o Grêmio, fora de casa, desde os tempos em que comandava o Internacional.

Enquanto esteve à frente do Colorado, Odair disputou dez Gre-Nais e metade deles foram na casa do adversários. Ele venceu apenas duas vezes o Grêmio, ambas no estádio do Beira-Rio, em 2008. O Inter venceu por 2 a 0 na partida de volta das quartas de finais do Campeonato Gaúcho e por 1 a 0 no segundo turno do Brasileirão.

Sendo assim, nos outros oito jogos, foram quatro derrotas do Inter e quatro empates. Na pior delas, o Grêmio aplicou uma goleada de 5 a 0, em 2015, logo na estreia do treinador em clássicos. Durante sua passagem por Porto Alegre, seus comandados sofreram nove gols e jamais conseguiram marcar um gol sequer no rival. Para a estreia no Campeonato Brasileiro, Odair relacionou jovens como Caio Vinícius, André e Luiz Henrique e terá alguns desfalques. O treinador não poderá contar com Gilberto, vendido ao Benfica, e Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan, que estão lesionados. Dos remanescentes da grande atuação de 2019, apenas Nino estará em campo.

– Eu saí percebendo que temos uma capacidade na nossa mente, uma força interna que faz com que, independentemente das circunstâncias, continuemos organizados, dentro do jogo buscando a virada - disse o zagueiro, e completou.

- Com certeza é um jogo muito difícil. Sabemos o potencial que tem o time do Grêmio, a qualidade deles. Fizeram um jogo muito bom contra o Inter ontem. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. O jogo fora de casa é meio relativo, sem torcida o clima fica igual para as duas equipes. Estamos bem focados. Nesse tipo de jogo, sem o público, a concentração tem que estar ainda mais alta. - frisou.

Para conquistar a vitória em sua estreia no Brasileirão 2020, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.

Confira o retrospecto de Odair Hellmann contra o Grêmio​No Beira-RioInternacional 1 x 2 Grêmio - 2018Internacional 2 x 0 Grêmio - 2018Internacional 1 x 0 Grêmio - 2018Internacional 0 x 0 Grêmio - 2019Internacional 1 x 1 Grêmio - 2019