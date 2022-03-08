Na estreia do Brasileirão feminino, Flamengo e São Paulo empatam em jogo disputado

Flamengo e São Paulo se enfrentaram nesta segunda-feira (07/03), às 20h, pela estreia do Brasileirão feminino. Em um duelo muito equilibrado, com as duas equipes buscando o resultado positivo, o jogo terminou empatado por 1 a 1 e ambos os times conseguiram pontuar na primeira rodada da competição.A partida começou com ampla superioridade do São Paulo. Logo aos oito minutos de jogo, a zagueira Pardal abriu o placar para a equipe tricolor. Mesmo com o placar adverso, o Flamengo tentou pressionar o adversário, mas não conseguiu empatar o duelo na primeira etapa.

No segundo tempo, o Flamengo continuou imprimindo um ritmo forte de jogo e quase chegou ao empate com finalização de Thaísa no travessão. Aos 21 minutos, Gica empatou a partida para o Flamengo. Após o gol rubro-negro, as duas equipes tentaram vencer a partida, mas não conseguiram ser efetivas na finalizaçãoO Flamengo volta a campo no próximo domingo (13/03), onde visita o Cresspom, às 15h, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o São Paulo, retorna na próxima segunda (14/03), onde recebe o Real Brasília. Os dois clubes vão em busca da primeira vitória na competição.