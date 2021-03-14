  • Na estreia de Roger, Fluminense derrota o Flamengo com um golaço e vence a primeira no Carioca
futebol

Na estreia de Roger, Fluminense derrota o Flamengo com um golaço e vence a primeira no Carioca

Clássico de número 431 entre as equipes foi realizado no Maracanã, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Resultado tira o Flu da rabeira e o 100% do Fla...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 20:01
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
No primeiro clássico para Flamengo e Fluminense na temporada e o 431º entre ambos, melhor para Tricolor, na estreia do técnico Roger Machado. Neste domingo, no Maracanã e pela 3ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, Igor Julião ignorou a superioridade rubro-negra ao longo da partida, acertou um golaço, já na reta final, e decidiu: vitória por 1 a 0.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
O Flamengo, que recebe o Resende na próxima rodada, estaciona nos seis pontos. Já o Fluminense, a duelar com o Bangu no jogo que vem, sai da rabeira e passa a somar os três primeiros pontos na tabela.
MONÓLOGO DO FLA
No último jogo das equipes antes dos respectivos grupos principais voltarem à ativa, o Flamengo mostrou-se dominante na primeira etapa, tanto que a abriu com um monólogo, criando boas chances pelos dois lados de ataque.
Isolado na frente quando o Flu não tinha a bola, Ganso, por exemplo, nem se fez notar a sua presença. O camisa 10 saiu na reta final.
'PELO AMOR DE DEUS', JULIÃO... QUE GOLAÇO!
O Fla perdeu ótima chance com Michael (mal novamente), o Flu assustou com Frazan (que parou em bela defesa de Gabriel Batista), mas o clássico entrou no último ato com o placar zerado. Porém, aos 37 minutos, o cenário mudou.
Em uma rara saída equivocada do Fla, Igor Julião recuperou a bola na intermediária e arriscou de longe: um pombo sem asa decisivo, golaço.
NÃO FEZ, LEVOU. DEU FLU!
Observado in loco por Rogério Ceni, o Flamengo foi superior tecnica e taticamente, alugou o campo de defesa tricolor, mas não foi caprichoso nas oportunidades criadas. O Fluminense, por sua vez, foi coroado ao brigar pela bola no ataque e, em um lance de rara felicidade, fez a estreia de Roger Machado ser a primeira vitória do clube na temporada.
CAMPEONATO CARIOCA - TAÇA GUANABARAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 14 de março de 2021, às 18h (de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAuxiliares: Rafael Gomes Rosa e Marcio Moreira QueirozGramado: bomCartões amarelos: Wellington (FLU)Cartões vermelhos: -
GOL: Igor Julião, 37'/2ºT (0-1)
FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Hugo Moura (Gabriel Barros, 44'/2ºT) e Pepê (Max, 39'/2ºT); Thiaguinho, Michael (Lázaro, 21'/2ºT) e Rodrigo Muniz.
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André (Wellington, intervalo), Michel Araújo (Daniel, 21'/2ºT) e Ganso (John Kennedy, 27'/2ºT); Fernando Pacheco (Gabriel Teixeira, intervalo) e Caio Paulista (Kayky, 14'/2ºT).

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

