  • Na estreia de Daniel Alves, Barcelona vence time da terceira divisão de virada e avança na Copa do Rei
Na estreia de Daniel Alves, Barcelona vence time da terceira divisão de virada e avança na Copa do Rei

Brasileiro faz sua primeira partida oficial desde que voltou ao clube e catalães avançam às oitavas de final do torneio eliminatório. Atual e maior campeão, Barça tem 31 títulos...
LanceNet

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:24

Visca Barça, mas com sufoco. Nesta quarta-feira, pela Copa do Rei, o Barcelona visitou o modesto Linares, da terceira divisão espanhola, e o time catalão venceu por 2 a 1, de virada. Hugo Díaz abriu o placar para os donos da casa, mas Dembélé e Jutglà viraram para a equipe de Xavi, que vai às oitavas de final.SEM EFICIÊNCIAO Barcelona pressionou desde o início, mas não conseguiu balançar as redes no Estádio Municipal de Linarejos. A melhor chance saiu pela direita, após Daniel Alves tocar para Nico, que deixou para Akhomach. O camisa 37, porém, parou em defesa do goleiro Razak.
OPORTUNISMOLogo após o Barcelona desperdiçar sua melhor chance no ataque, o Linares castigou a equipe blaugrana. O camisa 10 Fran Carnicer cruzou da direita e o atacante Hugo Díaz se antecipou à marcação de Mingueza para desviar e mandar para o fundo das redes do brasileiro Neto.
TUDO IGUALO técnico Xavi Hernández voltou com três mudanças para o segundo tempo e uma delas deu resultado antes dos 20 minutos. O francês Dembélé fez jogada individual pela direita, chutou de longe e contou com falha do goleiro para empatar a partida.
VIRADAO Barcelona continuou pressionando após igualar o marcador e conseguiu a virada aos 24 minutos. Jutglà recebeu passe de Nico na ponta esquerda, encarou a marcação, cortou para o meio e bateu com categoria de chapa no canto do goleiro Razak.
SEQUÊNCIACom a vitória, o Barcelona se classifica às oitavas de final da Copa do Rei, mas agora volta suas atenções ao Campeonato Espanhol. No sábado, a equipe catalã tem compromisso com o Granada, fora de casa. O Linares, por sua vez, enfrenta o Sabadell, pela terceira divisão nacional, no mesmo dia.
Crédito: Barcelona está nas oitavas de final da Copa do Rei (Foto: JORGE GUERRERO/AFP

