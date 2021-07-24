Na emoção! Com um a menos, Botafogo vence Confiança e dá fim a jejum na Série B do Brasileirão

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Foi sofrido e com doses extras de emoção, mas o Botafogo conquistou a primeira vitória fora de casa na Série B do Brasileirão. Neste sábado, o Alvinegro superou o Confiança por 1 a 0 no Batistão, em duelo válido pela 14º rodada da competição. Romildo marcou o gol do duelo.

Na estreia de Enderson Moreira, o Botafogo jogou com um atleta a menos durante os últimos 15 minutos da partida graças a uma expulsão de Warley. Mesmo assim, a equipe deu fim a um jejum de cinco partidas sem vencer.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 16 pontos e subiu para a 11ª colocação da Série B - a diferença para o G4 é de sete. O Confiança, com 10, é o lanterna do torneio.

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O Confiança volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Brusque, às 21h, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Já o Botafogo entra em campo na terça-feira para medir forças com o CSA, no Estádio Nilton Santos, em um jogo atrasado da 6ª rodada.SONOLENTOZzzZzzZ... Os primeiros minutos de Confiança e Botafogo foram de pouca emoção. Duas das piores equipes desta Série B em termos de defesa, os dois times deram espaço para os ataques, mas tiveram dificuldade para criarem chances de perigo, o que gerou uma partida monótona.

VANTAGEM NO FIM!Com o passar do tempo, o Confiança cresceu e atacou mais, mesmo que nada de forma tão perigosa. A equipe mandante tinha mais posse e ocupava mais a posse. De nada adiantou: quem abriu o placar foi o Botafogo. Aos 45 minutos, Romildo acertou um bom chute de fora de área após rebote da defesa e saiu para o abraço.

DIEGO LOUREIRO!O segundo tempo começou mais agitado do que os primeiros 45 minutos. Tanto Botafogo quanto Confiança se lançaram mais ao ataque e a partida ficou mais aberta e com oportunidades. Atrás do placar, a equipe sergipana fez substituições mais ousadas e teve um ímpeto maior pelo gol, mas parou em um adversário: Diego Loureiro.

O goleiro do Botafogo fez, no mínimo, duas boas defesas ainda antes dos 20 minutos do segundo tempo. O camisa 29 foi peça fundamental para manter o Alvinegro à frente do placar.

QUE ISSO, RAPAZ?!A pressão do Confiança por um gol de empate já era grande e a situação ficou ainda mais chamativa para a equipe mandante quando Warley levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O camisa 25 recebeu na ponta, errou um drible diante do marcador e, após perder a bola, puxou o adversário pelo calção, deixando o Alvinegro com um a menos.

Com um a mais, o Dragão apertou - e muito - pelo empate. Os últimos minutos da partida foram marcados por bolas alçadas na área. Todas as tentativas do Confiança, contudo, tinham um endereço final: Diego Loureiro. O goleiro foi fundamental para garantir a vitória para o Botafogo.

FICHA TÉCNICAConfiança x Botafogo​Data-Hora: 24/07/2021, às 16h30Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)​Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)Assistentes: Francisco de Assis da Hora (RN) e George Italo Antas Nogueira (RN)Gramado: RegularCartões amarelos: Daniel Penha, Neto Berola, Nirley e Serginho; Diego Gonçalves, Warley, Enderson Moreira, Romildo e Diego Loureiro (BOT)Cartões vermelhos: Enderson Moreira e Warley (BOT)

Gols: Romildo (0-1, 45'/1ºT)

CONFIANÇA: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley (João Paulo 43'/2ºT), Isaque Gavioli, Luciano Juba; Madison (Gustavo Ramos 35'/2ºT), Serginho (Ítalo/Intervalo), Rafael Vila (Jhemerson 19'/2ºT); Daniel Penha, Tiago Reis, Neto Berola (Luidy/Intervalo). Técnico: Rodrigo Santana.