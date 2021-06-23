Na despedida de Gerson, Flamengo vence suado contra o Fortaleza em noite letal de Bruno Henrique

ERROU, ERROU E BH NÃO PERDOOU

Ao seu estilo nada ortodoxo, Felipe Alves foi o responsável direto pela primeira grande oportunidade da partida e... do Flamengo. Em saída equivocada, a bola parou em Vitinho, que, de fora da área, demorou a acreditar que estava com o caminho livre para finalizar. E isolou quando o fez. Mas o Fortaleza, encurralado em seu campo de defesa, seguiu sendo displicente ao trocar passes atrás.

A fim de evitar uma zebra em plena despedida de Gerson, Bruno Henrique voltou a ser cirúrgico e marcou em contragolpe quando teve uma nova chance - o que não ocorreu com Michael, em puxada veloz do meio, e Yago Pikachu, que, do outro lado, isolou a principal oportunidade do Tricolor.

Juan Pablo Vojvoda acionou duas mudanças para reiniciar o jogo (Ronaldo e Romarinho entraram pilhados). E os visitantes promoveram um lance de almanaque no primeiro - literalmente - ataque do segundo tempo. David deu uma bela chapada após trama coletiva e vasto terreno deixado pelo Flamengo ao fazer a transição defensiva. Um desconto relâmpago do placar.

O QUE ROLOU NA RETA FINAL

O Fortaleza passou a se atirar e a acreditar no empate. O Leão do Pici viu que o Flamengo voltara a ter uma recomposição ruim e chegou perto de marcar o segundo gol em alguns lances. Diego Alves teve que suar e realizar defesas cruciais para evitar a segunda zebra consecutiva de um oscilante Flamengo, que reencontrou o caminho das vitórias na base do sufoco na reta final.

Com a mexida dupla de Rogério Ceni, pondo Gomes para ser o cão de guarda, Gerson passou a ter mais liberdade e foi atuar como meia, mais perto da área. E pisando nela, escorou uma bola da pequena área que parecia ser um "gol certo", mas parou em defesa incrível de Felipe Alves. Saiu zerado, porém com uma vitória e bonita homenagem dos agora ex-companheiros.

PRÓXIMOS DESAFIOS

Agora, o Flamengo, com nove pontos (em quatro jogos), enfrenta o Juventude às 11h deste domingo, fora. Já o Fortaleza, estacionado nos 11 pontos, visita o Grêmio no mesmo, às 20h. Ambos os jogos serão pela 7ª rodada do Brasileiro.

FICHA TÉCNICAFLAMENGO X FORTALEZA - 6ª RODADA DO BRASILEIROEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 23 de junho de 2021, às 19hÁrbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)​Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Gramado: ruimCartões amarelos: João Gomes (FLA) / David (FOR)Cartões vermelhos: -

GOLS: Bruno Henrique, 21'/1ºT (1-0) e 42'/1ºT (2-0); David, 1'/2ºT (2-1)

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís (Renê, 36'/2ºT); Diego (Hugo Moura, 46'/2ºT), Gerson, Vitinho (João Gomes, 21'/2ºT) e Michael; Bruno Henrique e Pedro (Rodrigo Muniz, 21'/2ºT).