Na base da humildade e do trabalho duro, Abel Ferreira completa três meses de glória no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Foi em um feriado de 2 de novembro, às 6 da manhã, que Abel Ferreira desembarcou no terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, para iniciar a sua trajetória no futebol brasileiro. A passagem do treinador pelo Palestra Itália nestes três primeiros meses foi tão intensa que parece que ele já está há muito mais tempo por aqui.

Com a promessa de que não veio para o Brasil a passeio, o português já começou a cair nas graças da torcida logo em sua apresentação. Reunir todos os funcionários do clube foi o cartão de visitas ideal para um ser humano que exalta tanto o poder da força coletiva e da gestão de um grupo com mais de 50 pessoas envolvidas.

Cada entrevista coletiva recheada de serenidade após as partidas, somada ao bom futebol apresentado pelo time nos seus primeiros dez jogos, tudo fazia com que a torcida começasse a acreditar que seria possível alcançar a Glória Eterna ao final da temporada.Mesmo sem tempo suficiente para treinar, Abel foi essencial para recuperar jogadores, saber utilizá-los de uma maneira mais efetiva, e acima de tudo, defender os seus atletas nos momentos mais críticos. Por exemplo, ele apoiou o volante Ramires até os últimos momentos antes da rescisão contratual e soube lidar com a pressão que Patrick de Paula sofria internamente nas semanas que antecederam a chegada do gajo.

>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Crias da Academia: Veja a garotada do Palmeiras que pode atuar contra o BotafogoNão é possível prever por quanto tempo esta relação entre Abel Ferreira e Palmeiras vai durar. Sendo um treinador jovem e europeu, é provável que o português atraia interesse de clubes de fora, talvez até de equipes da elite do futebol do Velho Continente caso venha a conquistar mais títulos no Brasil.

Contudo, o pouco tempo que se passou desde sua chegada até hoje foi o suficiente para que fique eternamente guardado na memória da torcida alviverde como o 'pai' de uma das conquistas mais importantes da história do clube.

Veja os números do Palmeiras nos três meses da Era Abel Ferreira:

- 26 jogos- 15 vitórias- 5 derrotas- 5 empates- 65.3% aproveitamento- 45 gols pró- 18 gols sofridos- 62 grandes chances- 29 grandes chances cedidas- 5.8 chutes p/ marcar gol- 13.1 chutes p/ sofrer gol