Na América, Flamengo lidera ranking de seguidores em todas as redes sociais; veja os números

"A Nação é show!". Assim comemorou o Flamengo ao compartilhar a postagem do site especializado "Deportes & Finanzas" que apontou o clube como o líder do ranking de seguidores em todas as redes sociais na América. O top-10 foi divulgado no perfil oficial do site no Twitter, nesta terça-feira, e mostrou que o Flamengo domina todas as redes, inclusive no "Tik Tok" - a mais recente a ser explorada -, com 2,4 milhões de seguidores. O Facebook é onde há mais rubro-negros, com 12,2 milhões de pessoas. No Instagram, há 9,48 milhões. No Twitter, 7,4 milhões, enquanto no YouTube, 5,92 de inscritos. + Veja mais notícias do Flamengo
Cabe destacar que os números foram recolhidos até o fim de janeiro de 2021. Nesta terça-feira, inclusive, o clube comemorou a marca de 6 milhões de inscritos no YouTube. Fechando o top-5, atrás do Flamengo, em ordem decrescente, estão Corinthians (2º), América-MEX (3º), Boca Juniors (4º) e River Plate (5º).
Agora em busca da liderança do Brasileiro em prol do octa, o Flamengo, a um ponto atrás do Internacional, que tem um jogo a menos (o Colorado enfrenta o Sport no Beira-Rio, nesta quarta), volta a campo neste domingo (14), para duelar com o Corinthians, no Maracanã, pela 36ª rodada.