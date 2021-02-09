Na América, Flamengo lidera ranking de seguidores em todas as redes sociais; veja os números

"A Nação é show!". Assim comemorou o Flamengo ao compartilhar a postagem do site especializado "Deportes & Finanzas" que apontou o clube como o líder do ranking de seguidores em todas as redes sociais na América. O top-10 foi divulgado no perfil oficial do site no Twitter, nesta terça-feira, e mostrou que o Flamengo domina todas as redes, inclusive no "Tik Tok" - a mais recente a ser explorada -, com 2,4 milhões de seguidores. O Facebook é onde há mais rubro-negros, com 12,2 milhões de pessoas. No Instagram, há 9,48 milhões. No Twitter, 7,4 milhões, enquanto no YouTube, 5,92 de inscritos. + Veja mais notícias do Flamengo