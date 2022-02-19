Muriqui sai do banco, dá a virada ao Avaí contra o Concórdia e tira o time da zona de rebaixamento do Catarinense

Jogando na Ressacada e lutando contra o Z-2 do Campeonato Catarinense, o Avaí saiu atrás do Concórdia neste sábado (19). Entretanto, no segundo tempo, Muriqui entrou na partida, fez dois gols e deu o triunfo do alívio para os torcedores. Com o resultado, o Leão da Ilha chegou aos nove pontos e assumiu a 10ª colocação. Enquanto isso, os visitantes permanecem com 14, em 5° lugar.
Agora, as duas equipes voltam a campo por competições diferentes. Na próxima terça-feira (22), o Avaí visita a URT, pela Copa do Brasil, às 21h30. Enquanto isso, no sábado (26), o Concórdia recebe o Juventus-SC, às 16h, pelo Campeonato Catarinense.COMEÇO EQUILIBRADOA metade inicial do primeiro tempo foi de poucas ações ofensivas. Em casa, o Avaí controlou mais a bola no campo de ataque, mas se viu diante de uma defesa compacta do Concórdia, que não se deixou ser infiltrada.
Por outro lado, demonstrando uma postura um pouco mais defensiva, o Concórdia não conseguiu ficar muito tempo com a bola e, consequentemente, não armou muitos ataques, chegando esporadicamente.
CONCÓRDIA NA FRENTECom o passar do tempo na Ressacada, o Concórdia passou a se soltar mais no jogo, enquanto que o Avaí passou a dar mais espaço para o adversário atacar. Assim, a equipe visitante chegou até a acertar a trave em lance na área.
A chance de gol animou mais ainda o time visitante, que teve sua recompensa pelo jogo mais de proposição aos 39 minutos. Em cruzamento na área, Felipe Manoel finalizou bem e abriu o placar, levando o 1 a 0 para os vestiários em Florianópolis.
AVAÍ VOLTA MELHOR, MAS...Na volta para o segundo tempo, o Avaí se mostrou recuperado do abalo sofrido no final da primeira etapa por conta do gol do Concórdia. Assim, o time da casa criou boas chances e se fez presente no campo de ataque.
Apesar do domínio avaiano na posse de bola e nas chances, o lance de maior perigo até a metade do segundo tempo foi do Concórdia. Marcelinho recebeu na área e acertou a trave de Douglas.
DO BANCO PARA A GLÓRIAQuando já se passava da metade do segundo tempo, Eduardo Barroca fez a alteração que mudou o ritmo da partida. Entrando na vaga de Rômulo, Muriqui viu sua estrela brilhar.
Aos 32 minutos, o atacante marcou o primeiro e, aos 35, recebeu na área, teve calma, e tocou no contrapé do goleiro para promover a virada e a explosão dos torcedores nas arquibancadas da Ressacada.FICHA TÉCNICAAVAÍ X CONCÓRDIALocal: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 19/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)Cartões amarelos: Evandro (Concórdia), Muriqui, Bruno Cortez (Avaí)Cartões vermelhos: -
GOLS: Felipe Manoel (39'/1°T) (0-1), Muriqui (32'/2°T) (1-1), Muriqui (35'/2°T) (2-1)
AVAÍ (Técnico: Eduardo Barroca)
Douglas Friedrich; Lipe, Fagner Alemão, Matheus Ribeiro (Igor, aos 16'/2°T) e Bruno Cortez; Jean Cleber, Eduardo (Jô, aos 25'/2°T) e Renato (Gustavo Santos, aos 34'/1°T); Morato, Copete e Rômulo (Muriqui, aos 16'/2°T).
CONCÓRDIA (Técnico: Itamar Schülle)
Rafael; Oliveira, William Alves, Perema e Bruno Santos; Arez (Paulinho, aos 41'/2°T), Felipe Manoel e Evandro (Patrick Marcelino, aos 28'/2°T); Rafa Marcos (Vinicius Moura, aos 28'/1°T), Bruninho (Robinson, aos 41'/2°T) e Marcelinho (Léo Novack, aos 28'/2°T).