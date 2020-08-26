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Muriel destaca a importância da classificação e projeta o clássico de sábado contra o Vasco

Em grande noite de Nenê, Fluminense derrota o Figueirense por 3 a 0 a garante uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. No sábado, a equipe volta a campo, no Maracanã, às 19h...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 00:36

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 00:36
Crédito: Muriel também destacou a este foi o segundo jogo em que o Fluminense vence e não toma gol (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Em noite inspirada de Nenê, o Fluminense derrotou o Figueirense por 3 a 0 e garantiu uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Após o jogo, o goleiro Muriel destacou a importância da classificação e projetou o clássico de sábado contra o Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, também no Maracanã.
- É importante vencer e seguir em frente na competição. Estamos representando um grande clube e todo campeonato que a gente joga com o Fluminense, a gente entra para vencer. Mudou a competição, mas a gente continuou com a mesma identidade - disse, e acrescentou.
- Então continuamos nessa crescente. E vamos fazer mais um jogo em casa. Hoje a gente tem que celebrar essa vitória. Mas a partir de amanhã a gente já começa a projetar a próxima decisão, para que a gente venha a repetir tudo aquilo que a gente fez certo e busca evoluir - apontou.
Sobre a vitória desta noite, o goleiro comentou que a equipe teve uma boa atuação e que este é o segundo jogo sem sofrer gols. Ele também ressaltou, que o grupo está unido em prol do Fluminense e que está no caminho certo para conseguir grandes conquistas no ano.
- Uma vitória com autoridade. Acho que fizemos um ótimo jogo. Não só o resultado, mas desde o início a gente estava buscando a vitória. Importante vencer por 3 a 0, e vencer sem sofrer gols. Continuar nessa crescente. Acredito que a gente está no caminho e teremos grandes coisas para esse ano - salientou.
- O time está muito competitivo. A gente está entrando determinado buscando a vitória. Muito bem na marcação, todo o time se doando. Importante ressaltar os três gols do Nenê, mas é o reflexo de todo grupo, que tem ajudado defensivamente. Esse é o caminho, e nós iremos ter um ano desgastante, de muitos jogos. Então, é uma vitória do grupo, e todo mundo que está entrando tem feito bons jogos e colocando a equipe em primeiro lugar - finalizou
Com a classificação na Copa do Brasil, o clube arrecadou mais R$ 2 milhões em seu o orçamento. Enquanto aguarda o seu próximo adversário na competição, que será definido por sorteio, o Fluminense volta a campo no próximo sábado contra o Vasco, dia 29, também no Maracanã, às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

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